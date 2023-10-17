مقترحات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف
قدم الدكتور ناصر جمال الدين، الأستاذ في معهد صحة الحيوان، عددًا من المقترحات والحلول لمشكلة الأعلاف لمواجهة ارتفاع أسعارها العالمية، وهي كالتالي:
- رسم خريطة زراعية لكل المحاصيل المزروعة بكل المحافظات على مدار العام إلى مستوى القرى، تراعي أهمية محاصيل الأعلاف من ناحية القيمة الاقتصادية والغذائية للثروة الحيوانية.
- تنشيط وتشجيع التربية الفردية واستغلال الإمكانيات الفنية المتاحة والثروات البشرية والطاقات المعطلة وتشغيل الشباب في مشروعات فعلية ليست استهلاكية بل إنتاجية من الطراز الأول.
- تنشيط دور الوحدات البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وتشغيل الأطباء البيطريين وتوفير العلاجات بأسعار اقتصادية ولمن يسجل للاستفادة من المشروع.
- التوسع في إنتاج الألبان عن طريق طرح مشروعات للشباب وطرح قروض لإنشاء معامل متوسطة لتصنيع منتجات الألبان بطريقة المشاركة والمساهمة بإنشاء حساب شهري للموردين من الألبان نسبته من الإنتاج النهائي للمعمل بعد خصم نسبة المعمل من التكلفة.
- تنشيط الاستفادة من إنتاج الألبان ومراكز تجميعه مع تنشيط استخدام كارت الفلاح وتوفير التمويلات وحسابات الفلاح وأرصدته ومعاملاته من خلال البنك الزراعي المصري.
- استغلال الطاقات العلمية بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني وطبيعة عمله في إنتاج تركيبات أعلاف من المخلفات الزراعية لكل محافظة وقرية طبقًا لإنتاجها الزراعي وعلى مدار العام، وإضافة ما ينقص من التركيبة الغذائية في أضيق الحدود.
الهدف من هذه المقترحات
- الاستغلال الأمثل من الطاقات البشرية للعاملين بالقطاعات المختلفة المنوط بها الاهتمام بالثروة الحيوانية.
- خلق فرص عمل فعلية إنتاجية للشباب في تصنيع الأعلاف ومنتجات الألبان.
- خفض أسعار الأعلاف ومنتجات الألبان.