مقترحات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف

قدم الدكتور ناصر جمال الدين، الأستاذ في معهد صحة الحيوان، عددًا من المقترحات والحلول لمشكلة الأعلاف لمواجهة ارتفاع أسعارها العالمية، وهي كالتالي:

رسم خريطة زراعية لكل المحاصيل المزروعة بكل المحافظات على مدار العام إلى مستوى القرى، تراعي أهمية محاصيل الأعلاف من ناحية القيمة الاقتصادية والغذائية للثروة الحيوانية.

تنشيط وتشجيع التربية الفردية واستغلال الإمكانيات الفنية المتاحة والثروات البشرية والطاقات المعطلة وتشغيل الشباب في مشروعات فعلية ليست استهلاكية بل إنتاجية من الطراز الأول.

تنشيط دور الوحدات البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وتشغيل الأطباء البيطريين وتوفير العلاجات بأسعار اقتصادية ولمن يسجل للاستفادة من المشروع.

التوسع في إنتاج الألبان عن طريق طرح مشروعات للشباب وطرح قروض لإنشاء معامل متوسطة لتصنيع منتجات الألبان بطريقة المشاركة والمساهمة بإنشاء حساب شهري للموردين من الألبان نسبته من الإنتاج النهائي للمعمل بعد خصم نسبة المعمل من التكلفة.

تنشيط الاستفادة من إنتاج الألبان ومراكز تجميعه مع تنشيط استخدام كارت الفلاح وتوفير التمويلات وحسابات الفلاح وأرصدته ومعاملاته من خلال البنك الزراعي المصري.