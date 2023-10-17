الزراعة: سعر طبق البيض يصل للمستهلك بـ 125 جنيهًا (فيديو)

علق الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على المبادرة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لخفض الأسعار السلع، قائلًا: “تم خفض الأسعار 15% منذ 15 أكتوبر من ضمنها البيض والفراخ الحية والدواجن المجمدة".

وأضاف “سليمان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجان رقابية من وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك”.

سعر الفرخة الحية

وأشار إلى أن سعر الفرخة الحية بالمزرعة 65 جنيه للكيلو بحد أقصى للمستهلك بـ73 جنيه للكيلو بحد أقصى، وسعر طبق البيض بالمزرعة بـ115 جنيه كحد أقصى ليصل للمستهلك بـ125 جنيه كحد أقصى، وسعر الفرخة المجمدة بالمجزر 100 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن كل من يخالف هذه المبادرة تتخذ مع الإجراءات الرادعة والصارمة ضده على الفور.

المزارع والتجار

وتابع: “بالتوازي، نستوثق ونتأكد من تطبيق الأسعار المتفق عليها لدى المزارع والتجار وجميع الجهات المعنية، والدولة بذلت جهدا كبيرا من أجل توفير العملة للإفراجات اللازمة عن الذرة والصويا والأعلاف بما تمثله من 70% من جملة تشغيل وتكاليف أي مشروع لإنتاج الثروة الداجنة”.

