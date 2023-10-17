إنفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات الأسبوع الماضي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 115 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

جهود مديرية الزراعة

محافظة القاهرة: كثفت الحملات الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 33 طنا و54 كجم لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر، ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن ، ومفروم لحوم وأكباد ودهون وحواوشي غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كثفت الحملات الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 33 طنا و54 كجم لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر، ومقطعات ومصنعات لحوم ، ومفروم لحوم وأكباد ودهون وحواوشي غير صالحة للاستخدام الآدمي. محافظة الجيزة: نظمت قافلة بيطرية مجانية بمركز العياط، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما كثفت المديرية حملاتها الرقابية علي الاسواق حيث تم ضبط 7983 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 18 ألفًا و650 راس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

محافظة القليوبية: أعلنت ختام فاعليات الدورة التدريبية حول الابتكار الزراعي والريادة فى العصر الرقمى ودورة فى التنمية المستدامة.

أعلنت ختام فاعليات الدورة التدريبية حول الابتكار الزراعي والريادة فى العصر الرقمى ودورة فى التنمية المستدامة. محافظة المنوفية: شنت حملات للتفتيش على اسواق بيع وتداول الاسمدة الزراعية، حيث تم ضبط (300) شيكارة من الأسمدة المدعمه والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية داخل مخزن بدائرة مركز اشمون, كما تم ضبط (150) شيكارة اسمدة ومخصبات زراعية بدون اى فواتير شراء وبدون ترخيص، كذلك تم ازالة عدد (15) حالة تعد على الأراضي الزراعية، وعقد ندوة ارشاديه موسعه بالإدارة الزراعية بشبين الكوم حول ترشيد استهلاك المياه فى الرى.

محافظة الدقهلية: واصلت المرور لمتابعة عمليات كبس وتجميع قش الأرز، بمراكز: المنصورة وأجا وميت غمر للتصدي لعمليات حرق قش الأرز، كما أعلنت المديرية بدء حملة مكافحة القوارض ما بعد حصاد المحاصيل الصيفية، كما تم تنفيذ يوم جني لمحصول القطن والقطن المحمل على سمسم وشرح فوائد التكثيف المحصولي.

محافظة الشرقية: نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي بالمحافظة، قافلة بيطرية توعوية مجانية بمركز الإبراهيمية، حيث تم رش (٨٥) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، عن تحصين 51 ألفًا و 910 رؤوس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 2117 حيوانا، كما شنت ايضا المديرية 25 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 62 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 143 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

محافظة الإسكندرية: واصلت متابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس، والرش ضد سوسة النخيل الحمراء، كما تم المرور على جمعية سيدي مسعود التعاونية الزراعية وفحص تقاوى القمح، والتأكد من جودتها، كما تم تنفيذ يوم جني لحقل القطن ببرنامج التكثيف المحصولى ( تحميل السمسم على القطن) بزمام إدارة العامرية.

واصلت متابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس، والرش ضد سوسة النخيل الحمراء، كما تم المرور على جمعية سيدي مسعود التعاونية الزراعية وفحص تقاوى القمح، والتأكد من جودتها، كما تم تنفيذ يوم جني لحقل القطن ببرنامج التكثيف المحصولى ( تحميل السمسم على القطن) بزمام إدارة العامرية. محافظة مطروح: نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح، بالتعاون مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان الخيرية، قافلة بيطرية مجانية بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية حيث تم إجراء الكشف والفحص الطبي على إجمالي 5680 رأس من الحيوانات.