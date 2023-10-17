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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية سحب وإيداع الأموال من شركات الاتصالات عن طريق ماكينة الصراف الآلي "atm"

بوابة الوفد الإلكترونية

سحب وإيداع الأموال من شركات الاتصالات عن طريق ماكينة الصراف الآلي (atm) .. وفرت شركات الاتصالات أسهل الطرق لسحب وإيداع الأموال من خدمة السحب الكاش في كل شركة عن طريق ماكينات الصراف الآلي ضمن خطة شركات الاتصالات لتسهيل عمليات السحب على العملاء، مع تحديد عدد من البنوك التي تساعد على إتمام الخدمة بأسهل الطرق.

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كما تقدم شركات المحمول الأربعة طرقًا بسيطة لعملية سحب الأموال من محفظة المحمول الإلكترونية عبر ماكينات الصراف الآلي "atm" في عدد من البنوك وهي (مصر، والأهلي المصري،  والإسكندرية، القاهرة،  المصرف المتحد، التجاري الدولي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، قناة السويس).

 

وتستعرض "بوابة الوفد" كيفية سحب وإيداع الأموال من شركات الاتصالات عن طريق ماكينة الصراف الآلي "atm" في السطور التالية.

 

كيفية سحب أموال من شركات الاتصالات عن طريق

  • اختيار نوع الخدمة النقدية من خلال ماكينة  ATM.
     
  • تحديد نوع الخدمة بالإيداع أو بالسحب.
     
  • كتابة رقم المحمول المقرر السحب أو الإيداع عليه.
     
  • كتابة الرقم السرى الخاص بخدمة السحب الكاش الخاصة برقم المحمول.
     
  • إدخال مبلغ الإيداع في حالة الرغبة بالإيداع، أو إدخال رقم السحب من في حال الرغبة فى السحب.

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