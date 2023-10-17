سحب وإيداع الأموال من شركات الاتصالات عن طريق ماكينة الصراف الآلي (atm) .. وفرت شركات الاتصالات أسهل الطرق لسحب وإيداع الأموال من خدمة السحب الكاش في كل شركة عن طريق ماكينات الصراف الآلي ضمن خطة شركات الاتصالات لتسهيل عمليات السحب على العملاء، مع تحديد عدد من البنوك التي تساعد على إتمام الخدمة بأسهل الطرق.

كما تقدم شركات المحمول الأربعة طرقًا بسيطة لعملية سحب الأموال من محفظة المحمول الإلكترونية عبر ماكينات الصراف الآلي "atm" في عدد من البنوك وهي (مصر، والأهلي المصري، والإسكندرية، القاهرة، المصرف المتحد، التجاري الدولي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، قناة السويس).

وتستعرض "بوابة الوفد" كيفية سحب وإيداع الأموال من شركات الاتصالات عن طريق ماكينة الصراف الآلي "atm" في السطور التالية.

كيفية سحب أموال من شركات الاتصالات عن طريق