بعد تحقيق القنطار سعرًا عاليًا.. ازدهار زراعة القطن في مصر

حققت أسعار القطن المصري في مزادات الوجه البحري أعلى مستوى لها في التاريخ، حيث تراوحت ما بين 15 ألف و700 جنيه إلى 18 ألفًا و200 جنيه للقنطار الواحد.

سعر قنطار القطن

وبلغ سعر قنطار القطن من صنف جيزة 92 في أول مزاد في محافظة كفر الشيخ 18 ألفًا و200 جنيه، وهو أعلى سعر وصل إليه قنطار القطن في التاريخ.

وأعرب مزارعو القطن عن سعادتهم بهذه الأسعار المرتفعة، والتي تبشر بزيادة المساحات المزروعة بالقطن في الموسم المقبل.

وأوضح نقيب الفلاحين أن هذه الأسعار ترجع إلى عوامل عدة، منها ارتفاع الطلب العالمي على القطن المصري، وزيادة الإنتاجية، واهتمام الحكومة المصرية بدعم زراعة القطن.

وأكد نقيب الفلاحين أن الحكومة المصرية تبنت عددًا من الإجراءات لإعادة إحياء صناعة القطن المصري، منها إنشاء منظومة تداول القطن بنظام المزايدات، وتوفير الدعم الفني والتمويلي للمزارعين.

وتوقع نقيب الفلاحين أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الصادرات المصرية من القطن المصري، وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية.

تاريخ زراعة القطن في مصر

القطن من أقدم المحاصيل التي تزرع في مصر، حيث يعود تاريخ زراعته إلى العصر الفرعوني. ففي عهد الملك خوفو، تم العثور على بقايا نسيج من القطن في هرم الجيزة. وفي عهد الملك تحتمس الثالث، تم إنشاء أول مصنع لصناعة القطن في مصر.

في عام 1820، أنشأ محمد علي باشا أول مصنع لصناعة القطن في مصر، مما أدى إلى زيادة زراعة القطن في البلاد. وفي عام 1920، أصبحت مصر أكبر مصدر للقطن في العالم.

أهمية القطن المصري

القطن المصري من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث يسهم في توفير مصدر دخل مهم للمزارعين والصناعيين. كما يُعد القطن المصري من أهم الصادرات المصرية، حيث يسهم في تحسين ميزان المدفوعات.

أصناف القطن المصري

يوجد العديد من الأصناف من القطن المصري، منها:

جيزة 92: وهو الصنف الأكثر انتشارًا في مصر، ويتميز بجودة ألياف عالية ومقاومة عالية للتمدد والتمزق.

جيزة 94: وهو صنف يشبه صنف جيزة 92، ويتميز بإنتاجية عالية.

جيزة 95: وهو صنف جديد نسبيًا، ويتميز بجودة ألياف عالية ومقاومة عالية للتمدد والتمزق.

استخدامات القطن المصري

يستخدم القطن المصري في صناعة العديد من المنتجات، منها:

الملابس: حيث يُستخدم القطن المصري في صناعة الملابس الفاخرة، مثل فساتين السهرة والبدلات الرجالية.

المفروشات: حيث يُستخدم القطن المصري في صناعة المفروشات المنزلية، مثل الشراشف والمفارش والوسائد.

الصناعات النسيجية: حيث يُستخدم القطن المصري في صناعة العديد من المنتجات النسيجية، مثل الأقمشة والأغطية.

مستقبل القطن المصري

تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة إحياء صناعة القطن المصري، وذلك من خلال تقديم الدعم للمزارعين والصناعيين. وقد حققت الحكومة بعض النجاحات في هذا المجال، حيث زادت المساحات المزروعة بالقطن في مصر في السنوات الأخيرة.

المراحل التاريخية لزراعة القطن في مصر

تُقسم مراحل زراعة القطن في مصر إلى ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: من العصر الفرعوني إلى نهاية القرن التاسع عشر

ازدهرت زراعة القطن في مصر في العصر الفرعوني، حيث تم العثور على بقايا نسيج من القطن في هرم الجيزة. وفي عهد الملك تحتمس الثالث، تم إنشاء أول مصنع لصناعة القطن في مصر.

وفي العصر الإسلامي، استمرت زراعة القطن في مصر، حيث أصبحت مصر مركزًا تجاريًا مهمًا لتجارة القطن. وفي القرن التاسع عشر، ازدهرت زراعة القطن في مصر بشكل كبير، حيث أصبحت مصر أكبر مصدر للقطن في العالم.

المرحلة الثانية: من بداية القرن العشرين إلى السبعينيات

واصلت زراعة القطن في مصر ازدهارها في بداية القرن العشرين، حيث كانت مصر أكبر مصدر للقطن في العالم. ولكن في السبعينيات، بدأت زراعة القطن في مصر في الانخفاض، وذلك بسبب عدة عوامل، منها المنافسة من القطن الأمريكي، وانخفاض أسعار القطن، والتحول إلى زراعة المحاصيل الأخرى.

المرحلة الثالثة: من الثمانينيات إلى الوقت الحاضر

بدأت زراعة القطن في مصر في التعافي في الثمانينيات، وذلك بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار القطن، ودعم الحكومة المصرية لزراعة القطن. وفي السنوات الأخيرة، زادت المساحات المزروعة بالقطن في مصر، وذلك بسبب ارتفاع الطلب العالمي على القطن المصري.

ازدهار زراعة القطن في مصر

ساهمت عدة عوامل في ازدهار زراعة القطن في مصر، منها: