الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الزراعة تدعم احتفالات "الفاو" بيوم الأغذية العالمي 2023

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تدعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، احتفالات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي 2023، الذي يقام هذا العام تحت شعار "المياه هي الحياة.. المياه هي الغذاء .. لا تتركوا أحدًا خلف الركب".

منظومة الأمن الغذائي

أكدت الوزارة، أن احتفالات هذا العام واختيار هذا الشعار، تأتي متناسقة مع ما يمر به العالم من أزمات متشابكة ومتلاحقة أثرت على مقدرة الدول خاصةً الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في تدعيم منظومة الأمن الغذائي.

أوضحت الوزارة، أن المياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض، وأن الزراعة تستحوذ على ما يزيد عن 70 في المائة من كميات المياه العذبة المسحوبة في العالم.

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أشار وزير الزراعة السيد القصير إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة حريصة كل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكافة السبل، من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتعظيم التوجه نحو ترشيد استخدامات المياه، والتحول إلى نظام الري الحديثة، والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار وزراعة الوديان، مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج.

سبيل تعزيز النظم الغذائية

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، وصولًا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، والتي يأتي على رأسها منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة.

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ومن جانبه، أكد السيد نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر على أهمية الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الانتاج المستدام.

وأشار الأمين إلى أن الظروف والتحديات التي تواجهها مصر تقتضي ضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الانتاج المستدام.

وفي ختام كلمته، أشاد الأمين بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي ينتج عنه تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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