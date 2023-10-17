الزراعة تتابع الاستعداد لزراعة القمح ومنظومة الأسمدة في كفر الشيخ

قام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بجولة إلى محافظة كفر الشيخ لمتابعة تنفيذ توجيهات الوزير ويرافقه لجنة من الإدارة والدكتور ناجح غربية مدير مديرية الزراعه بكفر الشيخ.

وشملت الجولة تنظيم التجهيز لزراعة القمح و تطبيق الدورة الزراعية وتعريف الحاضرين بالممارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة، و الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدوره الزراعية.

تدوير منظومة قش الأرز

وتم متابعة منظومة جمع وتدوير منظومة قش الأرز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث بالتنسيق مع مسئولى وزاره البيئة.

تابع عيسى أيضا منظومة حوكمة الاسمدة ومدى توافر الاسمدة والتقاوى فى الجمعيات وكذلك متابعة تطوير الجمعيات والتحول والإرشاد الرقمى.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة بتكثيف التواجد مع المزراعين والمرور الميدانى استعدادا لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية.

كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الارز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزراعين.