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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تتابع الاستعداد لزراعة القمح ومنظومة الأسمدة في كفر الشيخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بجولة إلى محافظة كفر الشيخ لمتابعة تنفيذ توجيهات الوزير ويرافقه لجنة من الإدارة والدكتور ناجح غربية مدير مديرية الزراعه بكفر الشيخ.

وشملت الجولة تنظيم التجهيز لزراعة القمح و تطبيق الدورة الزراعية وتعريف الحاضرين بالممارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة، و الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدوره الزراعية.

تدوير منظومة قش الأرز

وتم متابعة منظومة جمع وتدوير منظومة قش الأرز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث بالتنسيق مع مسئولى وزاره البيئة.

تابع عيسى أيضا منظومة حوكمة الاسمدة ومدى توافر الاسمدة والتقاوى فى الجمعيات وكذلك متابعة تطوير الجمعيات والتحول والإرشاد الرقمى.

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وزير الزراعة يشارك في جلسة المنتدى العالمي للأغذية الثالث 2023 بروما

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة بتكثيف التواجد مع المزراعين والمرور الميدانى استعدادا لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية.

كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الارز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزراعين.

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