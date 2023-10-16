أسبوع للتبرع بالدم بجامعة جنوب الوادي لصالح قطاع غزة

بدأت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطنيين بقطاع غزة، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت اشراف الدكتور عبدالحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والدكتوره بدرية حسن وكيل كلية التربيه النوعية والدكتور حجاحي منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

أورد رئيس الجامعة، أن طلاب الجامعة سطروا ملحمة وطنية عن طريق التسابق للتبرع بالدعم حيث توافد الطلاب بحشود غفيرة لتاكيد وطنيتهم وواجبهم نحو اشقاؤهم الفلسطينيين حيث كان في مقدمة المتبرعين الدكتور عبدالحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والعديد من طلاب الجامعة.

في سياق أخر، بحث الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف الاعداد والتنفيذ لمبادرة البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود مديرية أوقاف قنا في نشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المضللة والمتطرفة ومشاركتها الفعالة مع الجامعة في كل الانشطة والفعاليات.

وثمن الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا والوفد المرافق حرص واهتمام الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتحلي بالأخلاق الكريمة بين طلاب جامعة جنوب الوادي.