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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة ينعى المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الدكتورة هانم أمير

بوابة الوفد الإلكترونية

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، والعضو بلجنة الخبراء بالوكالة الدولية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الخامسة الإفريقية لمكافحة المنشطات.
وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة والرياضة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وقال صبحي : " كانت الدكتورة هانم أمير خير نموذج لتعزيز مكانة مصر في المجال الرياضي وتعزيز الدور الرياضي للمرأة".
 

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