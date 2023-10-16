إبراهيم عيسى يوجه رسالة للاعب محمد صلاح: “متعبرناش.. تغريدتك مش هتبني غزة”

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن محمد صلاح ليس في اختبار الوطنية ولا أحد قادر على ابتزاز محمد صلاح، منوهًا بأن حملة الابتزاز والضغط على محمد صلاح للتشهير به وهو حملة إلكترونية ضده، مشددًا على أن محمد صلاح أكثر 10 لاعبين دخلًا من كرة القدم سنويًا.

انتقادات ضد محمد صلاح

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يتم تدريس صفقة تجديده محمد صلاح مع ليفربول الأخيرة، متابعًا: “متعبرناش ولا تهتم بوسائل التواصل والذباب الإلكتروني.. أنت نجحت عشان مستجبتش لطريقتنا أو الثقافة التي تدعي إلى العطالة والبطالة والفشل”.

وأوضح أن محمد صلاح مثل بإنجازات ونموذج بما تقدمه من نجاح ومن استمرار في النجاح وليس بتغريداتك، معقبًا :"من يريدون تشويهك هم فشلة وتجار أديان وتجار قضايا ايضًا"

تغريدة محمد صلاح لن تجعل الاحتلال الإسرائيلي يتوقف عن العدوان

وتابع: "تحت المباني المهدومة في غزة هتلاقي تيشرت محمد صلاح.. لو كتب تغريدة مباني غزة هتتبني تاني"، مشددًا على ان تغريدة محمد صلاح لن تجعل الاحتلال الإسرائيلي يتوقف عن العدوان والشاب الفلسطيني يعي ذلك، موضحًا أن بهجة أطفال وشباب محمد صلاح في رؤية ومشاهده محمد صلاح.

محمد صلاح ثروة وطنية وإسلامية وعربية

ونوة بأن محمد صلاح ثروة وطنية وإسلامية وعربية ووجود محمد صلاح في حد ذاته بالنجاح الذي يحققه والمثال الذي يقدمه من روح للعمل ومن تطوير للذات ومن تنمية للقدرات مثل لنموذج لكل عربي وكل مصري، مؤكدًا أن محمد صلاح نموذج للمصري العربي المؤمن بالتسامح والتعايش ويستطيع أن يقدم نجاح باهر وخارق واسطوري، مشيرًا إلى أنه عدم إبداء صلاح موقف تجاه فلسطين وكأنه ليس مهموم بشهداء غزة، معقبًا: "تغريدته الـ3 سطور مش هتحرر غزة".

واوضح أن هناك هجمة لاغتيال شخصية محمد صلاح تحدث في الفترة الحالية يقودها الإخوان لتصفية الحسابات مع محمد صلاح، موضحًا أن الإسلام السياسي متربص لمحمد صلاح منذ اللحظة الأولى لنجاحاته المستمرة، مشددًا على أننا أمام محمد صلاح ويضرب كل خطط الإخوان ويظهر بمعدنه المصري الأصيل المحترم.