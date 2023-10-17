ضياء السيد: منتخب مصر حقق إستفادة كبيرة من معسكر الإمارات

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري حقق استفادة كبيرة من ودية الجزائر، مشيدًا بعمل المدرب البرتغالي روي فيتوريا وحسن تعامله مع اللقاء عقب طرد محمد هاني، خصوصًا أن الطرد أفقد بعض اللاعبين دورهم الخططي داخل المستطيل الأخضر.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب مصر قدم أداءًا جيدًا خلال المواجهتين أمام الجزائر وقبله زامبيا، وتألق أكثر من لاعب في المباراة رغم حالة الطرد، وبذل اللاعبون مجهودا كبيرا بداية من محمد الشناوي وكذلك محمد النني وحمدي فتحي ومحمد حمدي ومصطفى محمد".

وأضاف: "المنتخب الوطني قدم أداءا جيدا، لكن هناك بعض السلبيات التي ظهرت في اللقاء، خصوصا في إضاعة الفرص، وكذلك التمركز في الهدف الذي سكن شباك محمد الشناوي".

وأشار إلى أن النني استفاد كثيرا من اللقاء ولا غنى عنه في وسط ملعب المنتخب الوطني وسوف يساهم في عودته من جديد لحسابات ارتيتا في ارسنال الإنجليزي، كما قدم محمد صلاح دورا كبيرا في قيادة خط الوسط، بالإضافة إلى أن مصطفى محمد بذل مجهودا كبيرا على مدار اللقاء.

وختم: "منتخب مصر حقق استفادة كبيرة من معسكر الإمارات، وأتمنى أن تكون الاجندة الدولية دائمًا تشهد مواجهات قوية لتحقيق أقصى استفادة".