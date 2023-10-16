عمر هريدي: الزمالك أغنى ناد في مصر.. وسأحجز على أموال كهربا (فيديو)

قال عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، إن ديون نادي الزمالك وصلت إلى 750 مليون جنيه، مشددا على أنه سيقوم بجدولة الضرائب من خلال التواصل مع وزارة المالية.

وأضاف عمر هريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع على فضائية "ًصدي البلد" مساء اليوم الإثنين، إن نادي الزمالك هو الأغني في مصر، معقبا: “الزمالك لديه موارد تجعله الأغنى في الشرق الأوسط”.

وتابع عمر هريدي: “الزمالك يمتلك محلات كثيرة وهي المورد الأساسي ويتبقى فقط حصوله على ما يليق به من عقود رعاية”.

وبشأن موقفه من غرامة اللاعب محمود كهربا لصالح الزمالك، أكد عمر هريدي: "فور نجاحي في الانتخابات ومن أول يوم سأطالب بغرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ونحن لدينا حكم محكمة وسنتخذ الإجراءات والتي منها الحجز عليىأرصدته أو عقاراته وإن لم يكن متاح ذلك سنحجز على قيمة عقده بالنادي الأهلي".

مستعد لعمل مبادرة لم شمل أولاد نادي الزمالك بعد الانتخابات

وأردف عمر هريدي،:" أنا مستعد لعمل مبادرة لم شمل أولاد نادي الزمالك بعد الانتخابات بكل من وفق في الإنتخابات أو لم يوفق للإستفادة من بعضنا البعض والتناقش في كافة الأفكار التي تساهم في رفعة النادي".

وعقد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمرشح على مقعد رئاسة الزمالك انتخابات القلعة البيضاء مساء أمس الجمعة العديد من الجولات الانتخابية والندوات من داخل القلعة البيضاء على أعضاء الجمعية العمومية لميت عقبة.

وتطرقت الجولات الانتخابية الكابتن فاروق جعفر مساء أمس الجمعة لسماع مشاكل وأعضاء الجمعية العمومية واقتراح حلول المشكلات لرسم خريطة الطريفة لنادي الزمالك.

وفي لفتة مميزة مساء أمس الجمعة، عقد فاروق جعفر جلسة مع أعضاء الزمالك بحضور عمر هريدي لشرح الأعضاء على أهمية المرحلة الانتخابية القادمة، وأكد عمر هريدي خلال الجلسة على أهمية دور فاروق جعفر على حل أزمة القيمة المضافة.

وفي سياق متصل، قد أعلن فاروق جعفر على حل أزمة القيمة المضافة في وقت سابق عبر حسابك الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي.

كتب فاروق جعفر عبر حسابة الشخصي بيان على حل أزمة القيمة المضافة في رسالة لأعضاء الجمعية العمومية وجاءت كالآتي: "تم بحمدالله الموافقة على طلبي لتقسيط القيمة المضافة لأعضاء نادي الزمالك الذي قدمته بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣، وتمت الموافقة عليه اليوم ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

و كان هذا الطلب المقدم لتخفيف الأعباء عن الأعضاء والتأكيد على مشاركتهم في انتخابات نزيهة.

وأحب أن أوجه كل الشكر والتقدير للأستاذ هاني عيد والأستاذ سيف الإسلام على المجهود المبذول لصالح أعضاء الجمعية العمومية.

وجاري التواصل مع اللجنة الثلاثية خصم المبالغ المدفوعة من الأعضاء من إجمالي نسبة إلى ٥٠٪ المطلوبه.