عمر هريدي: فاروق جعفر منافسي الأقوى على رئاسة الزمالك (فيديو)

كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، المنافس الأقوى له خلال الانتخابات التي تشهدها القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف هريدي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" مساء اليوم الإثنين أنه يعد صاحب أثقل سيرة ذاتية بين المرشحين في انتخابات نادي الزمالك.

وتابع هريدي: “اعتبر الكابتن فاروق جعفر هو المنافس الأقوي لي على منصب رئاسة نادي الزمالك، وليس الكابتن حسين لبيب” مردفا: “أنا رجل برلماني ومسئول عن 500 ألف محام، وكابتن حسين لبيب لديه شركة يعمل بها 9 أفراد”.

وأكد أحمد هاني زادة المرشح لعضوية إدارة نادي الزمالك "تحت السن" أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع أبناء نادي الزمالك من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد قادر علي خدمة القلعة البيضاء.

وقال أحمد هاني زادة المرشح لعضوية إدارة نادي الزمالك "تحت السن" عبر برنامج "البريمو" على قناة"تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن نادي الزمالك يمر بأزمات عديدة في جميع الألعاب ويحتاج إلى تكاتف جميع أبناءه في الفترة المقبلة ".

وتابع زادة: " سأخوض انتخابات الزمالك ضمن قائمة "هاني العتال" التي يتم الاستقرار عليها خلال الأيام القليلة المقبلة ".

ومن جانبه، انتقد هشام يكن نجم الزمالك السابق، فكرة اختيار قائمة موحدة للتواجد في مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال هشام يكن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس، أنا بتحدى أي حد، وعمري ما اترددت إني أنزل مستقل"

وأضاف: "كل الناس اللي نازلة لهم كل التقدير والاحترام، ولكن ليه عاملين قائمة موحدة؟ ومين بيدعمها؟ وأحمد سليمان كان ضد حسين لبيب، ومرة واحدة بقى مترشح عضو" .



واختتم: "في اتفاقيات في انتخابات الزمالك، ومش عايزين ده احنا عايزين كل واحد داخل بشخصه يخدم نادي الزمالك".

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المرتقبة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري المحترفين.

ومن المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك وسموحة، مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة:

تذاع المباراة بين الزمالك وسموحة، مساء اليوم السبت، على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري.