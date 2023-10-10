عمر هريدي: ترشح حسين لبيب للإنتخابات غير قانوني وأحاول ضم العتال لقائمتي

أكد عمر هريدي المرشح الرئاسي على رئاسة نادي الزمالك، أن ترشح حسين لبيب منافسه على نفس المنصب، غير قانوني ويستوجب استبعاده.

وتابع هريدي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كيف لعب حسين لبيب للفريق الأول وهو في الصف الثاني الاعدادي".

وأضاف عمر هريدي: "المستند يقول إنه لعب للفريق الأول لكرة اليد، عام 68 وبالتالي لعب بالفريق الأول وهو عمره 13 سنة؟ وأطالبه بالخروج للرد علي والوزارة أخطأت في منحه مستند رسمي وهناك طعن ضد حصول لبيب على مستند مختوم من اتحاد اليد، وهناك عبث واضح ".

عمر هريدي يفتح النار على أحمد سليمان

وواصل عمر هريدي: " هناك مافيا داخل الانتخابات في نادي الزمالك، وأشعر أنها مسرحية هزلية وبعض الأشخاص تتحدث بأنها حصدت المنصب.

وواصل “بقول للكابتن أحمد سليمان، من أنت حتى تتفاوض في موضوع أزمة كهربا وغرامته؟، المرشح دوره واضح ولا يجوز أن يتحدث بلسان النادي هل هي مسرحية هزلية؟ ”.

وزاد: "هناك مافيا الانتخابات حاليًا داخل نادي الزمالك، ويحصل القرد منهم على 5 ألاف جنيه في اليوم الواحد، والهدايا الانتخابية وصلت للمنازل ويتم دفع الرشاوي".

على جانب آخر أكد عمر هريدي أنه سوف يعمل على جلب كل طلبات الجهاز الفني والتعاقدات، إذا نجح في تولي رئاسة النادي بالفترة المقبلة.

وقال هريدي : "هتعاقد مع أي لاعب يحتاجه الزمالك ولو من مانشستر هجيبه".

وأضاف: "لن أتحدث عن مصير أوسوريو وسوف أترك الأمر للجنة الفنية، وحال نجاحي من أول يوم سيتم حل جميع الأمور المالية وامتلك 600 مليون جنيه تحت أمر النادي".

وزاد "أحمد فتوح من حقه يطلب أي رقم من أجل تجديد عقده خاصةً من أفضل لاعبي الفريق والدوري، وبقائه من أهم الأهداف داخل صفوف الفريق".

وأكمل: " سأعمل على ضم هاني العتال لقائمتي بناء على اختيار الأعضاء وليس بالاتفاق، ونفس الامر بالنسبة إلى هشام يكن الذي سأضمه أيضًا، خاصةً وأنه نجم كبير في الكرة المصرية والزمالك تحديدًا، وسأقدم شيء جديد للاعضاء بتحديد القائمة بناء على اختياراتهم وليس بالرشاوي والتبرعات المزيفة ".