القبض على مُتهم ببتر يد غريمه في مشاجرة بالدقهلية

تعرض موظف للإصابة ببترٍ في يده، اليوم الاثنين، على خلفية مُشاجرة وقعت مع جاره بسبب خلافات الجيرة في محافظة الدقهلية، وكان مستشفى بني عبيد المركزي قد استقبل المُصاب لتلقي العلاج الضروري لحالته.

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وكانت مُديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطاراً يُفيد ورود بلاغ بوصول حمودة.ث- 39 عاماً- موظف بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي ببني عبيد - ومقيم بندر بني عبيد، مصاباً ببتر بالمعصم الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس .

وعلى الفور انتقل رجال مباحث شرطة بني عبيد للمستشفى لتتهم عائلة المجني عليه شخصاً يُدعى عادل.خ- 28 سنة بالتعدي على الضحية بآلة حادة "سنجة" فأحدث إصابته.

ونجح رجال المباحث من ضطب المُتهم، الذي أقر فور مُواجهته باقتراق الجريمة لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه.