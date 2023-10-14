رجل يتخلص من زوجته بعد كشف كذبة الثراء المُزيف

فارقت شابة، في عُمر الزهور، حياتها على يد زوجها، وبالتأكيد لم تكن تتخيل أن هذا الرجل الذي اختارته من دون رجال العالم هو من سيُزهق روحها بيديه المُلطختين.

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بدأت القصة بزواج الراحلة شانتي كوبر من الجاني دافيد ترونز، وكانت تعتقد أنه ورث من أبيه ما بين 4 و6 ملايين دولار.

الزوج الكاذب أوهم زوجته بثروة لا وجود لها:

فوجئت الزوجة المخدوعة بأنها كانت المُلزمة بدفع الفواتير كافة بعد الزواج، ولن يكن زوجها يُساعد حتى بشراء البقالة وفقاً للمُقربين منهما.

وأشار تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن الزوجة علمت أن زوجها ليس فقط لا يملك المال الذي ادعى أنه يملكه، بل اكتشفت أنه ذو ميول مثلية.

وادعى الرجل في بداية رحلة القبض عليه أن زوجته سقطت في الحمام لتلقى مصرعها، وكشف الفحص تعرضها للضرب المُبرح والخنق.

وأظهر تقرير المعمل الجنائي وفاة السيدة نتيجة لضربة على الرأس، فضلاً عن الخنق، وتم القبض على الجاني بعد 4 أشهر من الجريمة.

الجاني والمجني عليها

واتهمت المُحققة في القضية الجاني بأنه ذرف دموع البكاء زيفاً لمدة 7 أو 8 ساعات، قائلةً له :"لم تُبدِ ذرة من مشاعر الندم تجاه ما أقدمت عليه تجاه هذه السيدة".

وبدأت مُحاكمة المُتهم بعد أن وُجد مؤهلاً من الناحية العقلية للخضوع لإجراءات التقاضي رغم تشخيصه بـ"الفصام".

وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة العالقة بشأن مُحاكمة المُتهم، وكيفية القصاص منه، ولماذا أقبل على إتيان هذه الجريمة بهذه الطريقة.