التحقيق مع تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 4 متهمين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة.



وكانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى.

وكشفت التحريات أنه تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.

ويأت ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس عاطل يقوم بالنصب على المواطنين بحجة إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نصب عاطل على المواطنين، حيث إنتحال صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية وإدعاء للمواطنين قدرته على إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لإحترافهم بأندية بالخارج.

وكشفت التحريات أن المتهم طلب من أولياء أمورهم بمبالغ مالية كرسوم لإنهاء أوراق تسجيلهم عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية احتيالية لتسويق اللاعبين حتي اكتشفو خداعهم وأنه عاطل عن العمل وتوجه عدد من الضحايا إلى قسم الشرطة وتم تحرير محضر.



و بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته كمية من المستندات الخاصة باللاعبين صغار السن والعقود والخطابات "خالية البيانات" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى

و أقر المتهم أمام جهات التحقيق بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه .



وفي السابق قامت مُديرية الطب البيطري في مُحافظة الغربية، اليوم الاثنين، بشن حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 290 عبوة أدوية وبيطرية متنوعة مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وشنت مديرية الطب البيطري الحملة التي جرى شنها بالتنسيق مع شرطة البيئة والجهات المعنية، وذلك بهدف السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية.

وتمكنت الحملة بالفعل من إحباط ترويج الأدوية مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر التي بلا فواتير أو أي أوراق.





