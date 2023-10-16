الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً.. مُحاكمة تشكيل عصابي لسرقة الكابلات

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غداً الثلاثاء، مُحاكمة تشكيل عصابى لتورطه في سرقة كابلات إحدى الشركات. 

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وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على تشكيل عصابي مُتهم بسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون مما أدى انقطاع الاتصال  وخدمة الإنترنت بالمنطقة، حرر محضر بالواقعة برقم 757 لسنة 2023 إدارى الزيتون، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مدير سنترال بلاغا بسرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة،

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات.

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