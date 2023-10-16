محمد النني : تجديد عقدي مع أرسنال من أسعد الأيام في حياتي

عبر محمد النني نجم فريق أرسنال ومنتخب مصر، عن بالغ سعادته بشأن تجديد عقده مع الجانرز ويعد هذا اليوم من أحد أسعد الأيام في حياتي.

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أكد محمد النني في تصريحات صحفية لصحيفة إيفينينج ستاندرد البريطانية، طريقه التجديد مع أرسنال كان بها النادي بأكمله سعيدًا بهذا القرار، جعلتني أبكي هذا اليوم.



أشار :" إدارة نادي أرسنال يعرفون أنني أحبهم كثيرًا بنسبة 100%، ولا أريد مغادرة الفريق اللندني ، وتعرضت لإصابة قوية وكان عقدي على وشك الانتهاء ، وجاءت الإدارة مباشرة بعد إصابتي في اليوم محمد ما نوع العقد الذي يجب أن يكون عليه نحن نحبك هنا ونريدك أن تبقى".

تابع حديثة :" تفكيري دائما في كرة القدم ، بدأت الفكرة من ذلك لأننا نريد البقاء في إنجلترا، لكن لا يمكنني البقاء في إنجلترا بدون عمل " بعد الاعتزال " ، كنت أفكر في العمل الذي يمكنني القيام به. لا أستطيع فتح مطاعم لأن شغفي هو كرة القدم منذ اليوم الأول

أتم حديثه :" اتذكر حديثي مع أحد الصحفيين أين تريد أن تلعب أريد أن ألعب في كامب نو في برشلونة.. أقسم لك، لقد غادر للتو ولم يكمل المقابلة معي، لا شكرًا لك، لا وداعًا أو أي شيء، لقد غادر للتو.. إذا لم تكن لديك أحلام كبيرة في كرة القدم، فلن تحصل على أي شيء