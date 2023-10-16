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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو : الزمالك استفاد من بيع إمام عاشور وموقف فتوح غير

إمام عاشور
إمام عاشور

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق  أن إمام عاشور الوافد الجديد للقلعة الحمراء  لاعب سيفيد النادي الأهلي في المرحلة الحالية  ولكن هو من اختار الانتقال للنادي الأهلي وفي النهاية الزمالك  استفاد من بيعه.

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أكد  أحمد حسام ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين:" إمام عاشور لاعب مميز بالطبع وأتمنى له التوفيق، ولكنه هو من اختار الانتقال للنادي الأهلي، وفي النهاية .

الزمالك استفاد من بيعه بـ90 مليون جنيه والأهلي لم يتعاقد معه من الزمالك بل من ميتلاند الدنماركي.

أتم تصريحاته   :" موقف أحمد فتوح مختلف عن إمام عاشور ، لأن فتوح ابن نادي الزمالك ولديه رغبة فى الاستمرار مع النادي خلال المرحلة المقبلة، ولن ينتقل للأهلي، والزمالك لديه نية صادقة فى بقاء فتوح لسنوات مقبلة.

وفي سياق مٌتصل، يستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعه في الدوري المصري .

موعد مباراة الزمالك و سموحة في الدوري المحترفين 

تبدأ مباراة الزمالك وسموحة مساء السبت من 21 من شهر أكتوبر 2021 ، في تمام  الساعة 7 مساء بتوقيت  القاهرة ، والمملكة العربية السعودية ، و 8 مساء بتوقيت الإمارات .

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