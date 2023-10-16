وزير الشباب والرياضة يبحث استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه

بعد موافقة الاتحاد الدولى على استضافة مصر لبطولة العالم..

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى وخالد عبدالستار، المدير التنفيذي للاتحاد، لبحث استضافة مصر لبطولة العالم للكبار 2025 والتى ستكون بمشاركة 100 دولة و2000 لاعب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى ان مصر أصبحت قبلة لاستضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية بعد امتلاك مصر للعديد من البنية الرياضة الضخمة والدعم السياسي غير المحدود للرياضة المصرية.

وحرص وزير الرياضة على هامش اللقاء بالالتقاء بلاعبي ولاعبات المنتخب المصري للكبار ودعمهم والمتواجدين حاليًا بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وذلك استعدادًا لخوضهم بطولة العالم للكبار والتى ستنطلق خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري، بمدينة بودابست بالمجر وطالبهم صبحي بتحقيق العديد من الميداليات وتربعهم على عرش منصات التتويج.

وكان الاتحاد الدولي للكاراتيه قد أرسل برئاسة أنطونيو سبينوس، خطابًا إلى نظيره المصري، يتضمن الموافقة على تنظيم مصر لبطولة العالم المقرر إقامتها عام 2025.