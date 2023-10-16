ضبط المتهمة بالنصب على شخص بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بتضرره من (ربة منزل) لقيامه بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد إبتدائى لحين الإنتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ.

وأضاف أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة ، والبائعة المذكورة قامت بإستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخد السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبة الواقعة وإعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد النصب والإحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى المشار إليه.. وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.