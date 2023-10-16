الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط المتهمة بالنصب على شخص بالقاهرة

ضبط متهمة
ضبط متهمة

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بتضرره من (ربة منزل) لقيامه بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد إبتدائى لحين الإنتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ.

وأضاف  أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة ، والبائعة المذكورة قامت بإستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخد السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبة الواقعة وإعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد النصب والإحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى المشار إليه.. وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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