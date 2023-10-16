الأوقاف تطلق برنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات

أطلقت وزارة الأوقاف برنامج شهادة جودة الأداء للأئمة والواعظات الذين يحققون مقومات الحصول على هذه الشهادة ، والتي ستكون موضع اعتبار عند المقابلة للإيفاد للعمل بالخارج، والعمل بالمساجد الكبرى، والوظائف القيادية والإشرافية، والقوافل الدعوية المتميزة ، والمشاركة في الأسابيع الدعوية والندوات العلمية.



ومن أهم ضوابطها :

1. التمكن من حفظ القرآن الكريم مع حسن الأداء .

2. إتقان التحدث باللغة العربية .

3. سعة الأفق الثقافي .

4. الانضباط في أداء الواجب الوظيفي بالنسبة للأئمة ، والواعظات المعينات ، والإسهام الجاد في الأنشطة الدعوية والقرآنية بالنسبة للواعظات المتطوعات .

وسيتم منح شهادة جودة الأداء لكل من يجتاز الاختبارات المقررة بكفاءة مع صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل إمام أو واعظة يحصل على شهادة جودة الأداء من الفئة (أ) ، وثلاثة آلاف جنيه لكل إمام أو واعظة يحصل على شهادة جودة الأداء من الفئة (ب) .

وتكون مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات يتم التقدم بعدها لتجديد الاعتماد .

الاهتمام ببناء العقل في مقدمة أولويات عملية ضمان الجودة والاعتماد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه إذا كان التعليم من أول أولوياتنا فإن النهوض بالتعليم الديني يأتي في مقدمة هذه الأولويات، وأن العناية بالبشر يجب أن تسبق العناية بالحجر، وأن التركيز على العنصر البشري يجب أن يكون أكثر من التركيز على أي عنصر آخر.

جاء ذلك بمشاركة وزير الأوقاف، في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري وتكريم المؤسسات التعليمية الأزهرية الحاصلة على الاعتماد بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة اليوم الاثنين 16/ 10/ 2023م، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر نائبًا عن رئيس جامعة الأزهر، والدكتور راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، ونواب رئيس الجامعة، ونواب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة، ولفيف من العمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وأضاف "جمعة" أنه يجب أن يكون الاهتمام ببناء العقل في مقدمة أولويات عملية ضمان الجودة والاعتماد، ولخص حديثه في أربع نقاط، مدخلات الجودة، وبيئة التعلم، والمناهج التعليمية، ومخرجات الجودة، لنقيس قياسات صحيحة تنتج آثارها على أرض الواقع.