يفضل الكبار والصغار الساندوتشات السريعة خاصة عند الذهاب إلى العمل، أو النادي مما يدفع الأمهات إلى شراء مكونات رئيسية يمكنها استخدمها بأكثر من طريقة.

وتأتي ساندوتشات برجر الدجاج في مقدمة الوجبات السريعة التي يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة في المنزل على خطى المطاعم.

طريقة تحضير برجر الدجاج بالخلطة:

وفي السطور التالية نقدم لك طريقة تحضير برجر دجاج بالخلطة يسهل تحضيره في أوقاتك الضيقة.

- الدجاج: 500 غرام (مفروم ناعم)

- بقسماط: نصف كوب (كعك مطحون)

- البصل: 1 حبة (صغير الحجم / مبشور ناعم)

- البيض: 1 حبة

- الثوم: فصّان (مهروس ناعم)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون: 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

1. اخلطي الدجاج المفروم مع ربع كوب من البقسماط والبصل المبشور والثوم والبيضة والملح والفلفل في وعاء حتى تتجانس المكونات.

2. شكلي الخليط إلى دوائر متوسطة وبسطيها باليد لتصبح دائرة مسطحة متوسطة السماكة.

3. ضعي باقي كمية البقسماط في طبق واغمسي البرجر فيها.

4. سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

5. حمري البرجر في المقلاة لمدة 5 دقائق على كل جهة حتى تنضج وتتحمر ثم اصنعي ساندوتشات بالمكونات المفضلة لديك.