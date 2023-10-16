سلسال الدم لا يتوقف في أسيوط يبدأ بالخلافات وينتهي بالمذابح

عندما نسمع عن جرائم القتل والثأر قد نتخيلها كشيءٍ يحصل في الأفلام أو الروايات ولكن في أسيوط محافظة مصرية كبيرة تقع في صعيد مصر يجري تصوير واقع مختلف تمامًا .. فليس من الغريب بالنسبة لأهالي أسيوط أن يسمعوا عن سلسال الدم الذي يبدأ بخلافات بسيطة وتتطور لتصبح مذابح كبيرة

تعرف هذه الظاهرة بـ "جنون الثأر" وهي تشير إلى دورة من العنف والانتقام الدائرة في بعض المجتمعات القروية في أسيوط .. تعود جذور هذا النمط الثقافي إلى قديم الزمان حيث تعتبر الثأر جزءًا أساسيًا من تفاعل العائلات والقبائل .. ومع مرور الوقت تطورت الخلافات وتحولت إلى مدن باستمرار ولكن مع ذلك تبقى أسيوط واحةً لهذا النمط المروع

في محافظة أسيوط تشهد الخلافات العائلية أو ما تسمي بـ "الثأر" حيث يستمر تدفق سلاسل من جرائم الدماء بين العائلات على مدار الأجيال .. هذه الظاهرة المروعة تتسبب في حوادث مذابح ومقتل بشعة مما يؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في العديد من المدن والقري في أسيوط حيث تعتبر قضية الثأر واحدة من القضايا الهامة التي تشهدها المحافظة .. فقد أصبحت هذه الظاهرة الاجتماعية المؤلمة جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثير من الأسر في تلك المحافظة ..

تتراوح خلافات الثأر في أسيوط من المواصلات العامة المتصدعة إلى حقوق الملكية والأراضي الزراعية المتنازع عليها .. ينشأ التوتر حين يُصبح الشجار البسيط مبررًا لإشعال جذوة العنف والقتل .. قد تتآكل العلاقات بين العائلات من جيل إلى جيل وتتراكم الغضب والحقد فيصبح الانتقام الدائرة القاتلة هو الحل الوحيد بالنسبة للمعتدين

القصص المتعلقة بالثأر في أسيوط

تتسم القصص المتعلقة بالثأر في أسيوط بالعنف والدموية إذ لا تتوقف سلسلة الانتقام عند حدود معينة بل تستمر على مر الأجيال مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل المجتمع وانعدام الأمن والسلم

يؤكد نادر الإبياري ناشط حقوقي أن سلاسل الدم قد تطول جميع أفراد العائلة من الذكور إلى الإناث وحتى يصل الأمر إلى الأطفال الصغار الذين قد لا يفهمون تمامًا ما يجري ولكنهم يجدون أنفسهم مشتركين في دورة مروعة من العنف المستمرة، وتتواصل الخصومة وتُعزز بواسطة الكراهية الموروثة والتكريس لمفهوم الانتقام كواجب شرعي.

ويضيف الإبياري أن أسباب "الثأر" لهذا النمط المؤسف من العنف تعود إلى تراكم الخلافات والرغبة في الانتقام لإعادة الشرف وترسيخ السيطرة، ويتداول الأهالي قصصاً مروّعة عن كيفية تطور الخلافات البسيطة إلى حروب بين العائلات ما يؤدي في النهاية إلى حدوث مذابح وقتل أعداء افتراضيين.

وتقول الدكتورة سلوي منصور ناشطة حقوقية إنه "لقد فقدنا السيطرة على الأمور حيث يبدأ الأمر بخلافات صغيرة بين الأهالي ولكنها تتطور سريعًا إلى صراعات وخلافات جيره وانتقام بدم بارد ونحن عاجزون عن وقف هذه سلسال الدم الآن".

وتضيف منصور أنه في ظل هذا الوضع الخطير تحاول الأجهزة الأمنية مكافحة الثأر من خلال تعزيز الشرطة وتوفير حماية أمنية أفضل للأهالي، وتعمل الشرطة على زيادة الدوريات الأمنية وتعزيز الرقابة للحد من حدوث تصعيد للعنف.

ويشير عصام محمود مواطن من البداري إنه يعود أصل الثأر في أسيوط إلى العادات والتقاليد القديمة التي تَم توريثها عبر الأجيال، إذ يعتبر الانتقام والثأر من المظالم الشخصية أمرًا ضروريًا للمحافظة على الكرامة واحترام العائلة وعندما يحدث أي صدام بين العائلتين يبدأ سلسلة من الهجمات والانتقامات تتسبب في مذابح دموية تُودي بحياة المئات من الأشخاص.

ويضيف محمود إنه للأسف ثقافة الثأر تقيد تنمية المجتمع وتعيق التعاون والتسامح، ويفتقد الأهالي الحلول البديلة لتسوية النزاعات أو الوساطة العادلة التي تمنع اندلاع العنف، ويصعب التخلص من هذا الجنون الداخلي الذي يسيطر على العقول والقلوب ويدفع إلى مزيد من التوترات المجتمعية.

وأشار سيد عبدالحميد المستشار القانوني ابن مدينة صدفا بأن حل مشكلة الثأر في أسيوط يحتاج إلى تدخل شامل من قبل الحكومة ومجلس النواب والهيئات القانونية والمجتمع المدني ويجب توفير خدمات قانونية تعزز حل النزاعات بطرق سلمية وعادلة وتشجيع التسامح والوسطية في المشاكل القروية ويجب توعية الأهالي بآثار الثأر العنيف وتبني قيم الحوار والتسامح كوسيلة أفضل للتفاهم بين الأجيال

ويضيف عبدالحميد أنه مع مرور الوقت وبتعبئة الجهود المشتركة ربما يمكننا أن نتمكن من كسر سلسلة الدم التي لا تنتهي في أسيوط ومن خلال تحقيق التوافق والعدالة وتعزيز ثقافة السلم يمكننا إحداث تغيير حقيقي في هذه البلدة الصغيرة ووقف الثأر الذي يزهق أرواح الأبرياء بشكل لا يمكن تصوره.

وتشير الدكتورة أشجان محمد "دكتوراة في علم النفس الاجتماعي" إلى أن حالات جرائم الثأر في محافظة أسيوط تزايدت بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة إذ يبدأ الأمر ببساطة بخلافات واشتباكات صغيرة ولكنها تنتهي بمشاهد مروعة للمذابح، ويشهد أهالي محافظة أسيوط ارتفاعاً حاداً في عدد الجرائم المرتبطة بالثأر وهو ما أثار قلق الأهالي.

وتضيف الدكتورة أشجان بانه قد تكون الأسباب وراء هذه الخلافات العائلية متنوعة وتشمل النزاعات الأرضية والميراث والقضايا الشخصية وعندما يتورط أحد أفراد العائلة في عمليات العنف سرعان ما يقوم أفراد العائلة الأخرى بالرد بأعمال عنف مشابهة أو أسوأ وهكذا يكون "الثأر" قد بدأ ويزداد ويتفاقم الأمر مع تدخل الأصدقاء والجيران الذين ينضمون إلى الصراع وبالتالي يتم تفشي ثأر العائلة الى أوساط أوسع وأكثر عنفًا.

ويشير محمد أحمد "الخبير في شئون الأسرة" إلى أنه قد يعزى جذب الأفراد إلى الثأر إلى المفهوم الثقافي للشرف والكرامة، ويعتقد البعض أن الانتقام هو السبيل الوحيد لتعويض الضرر وتصحيح المظلومية التي يُعَتَقَدُ أنها لحقت بالعائلة أو بأفرادها وينشأ من هذا المفهوم دورٌ جوهري في استمرار الثأر في المجتمع حيث يُعَدُ أفراد العائلة الذين لا يشتركون في تنفيذ الثأر ويديرون ظهورهم بشكل سلمي معرضين للتبعات القاتلة.

ويؤكد محمد أنه لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية تحتاج محافظة أسيوط إلى إصلاحات عميقة في السياسات المتعلقة بالعنف الأسري والثأر العائلي ويتطلب ذلك تعزيز الوعي المجتمعي بالآثار السلبية لهذه الظاهرة وتشجيع الحوار والمصالحة بين العائلات المتصارعة

ويستطرد الخبير الأسري بانه يجب تعزيز قوة الشرطة والجهود القضائية في المحافظة بما في ذلك تعزيز الحماية للأفراد الذين يُهدَّدون بالضرر ومعاقبة المرتكبين بصرامة وعدم التهاون في تطبيق القانون

ويستكمل محمود الانصاري مواطن من ديروط بأنه لابد ان تتحد جهود الحكومة والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية للعمل سويًا من أجل وضع حد لهذه الأعمال العنيفة وللحد من خطر الثأر في أسيوط ويجب على الجميع أن ينظروا إلى الثأر بعيون المصلحة العامة والاستقرار المجتمعي وأن يسعوا للسلام والمصالحة كخيارات أساسية لحل النزاعات والخلافات العائلية.

وأشار الأنصاري إلى أن أشهر حالات الثأر في أسيوط تقع في إطار النزاعات العائلية والخصومات الشخصية إذ ينشأ الخلاف بين جماعتين أو عائلتين بسبب نزاع على أرض أو مشكلة زواج أو في بعض الاحيان بسبب صفقة آثار غير مشروعة ومن هنا ينحدر الأمر إلى حد القتل والانتقام.

ويؤكد حسام محمود مواطن من ابنوب بان ما يجعل قضية الثأر أكثر تعقيدًا وخطورة في أسيوط هو أنها تتم بصورة سرية وخارجة عن نطاق القانون وحيث يتم التحضير للثأر بدقة وتخطيط محكم ويستعمل فيها الأسلحة البيضاء والنارية بطريقة غير قانونية مما يتسبب في مقتل العديد من الأشخاص الأبرياء

ويضيف حسام أنه على مر السنين حاولت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط التصدي لهذه الظاهرة السلبية من خلال الحملات الأمنية المكثفة لمنع الثأر ومع ذلك فإن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة ومازالت حالات الثأر تحدث بشكل متكرر.

ويؤكد محمود عبدالمولي "الخبير التنموي ابن ساحل سليم" أن الحل الحقيقي يكمن في تغيير الوعي الاجتماعي والتعليم واستثمار الجهود في توعية الأفراد بأهمية الحوار والتسامح والعيش المشترك السلمي ويجب على الحكومة والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات أن تتكاتف جميعها من أجل تعزيز الوعي بخطورة الثأر والعمل على إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.

ويشير عبدالمولي إلى أنه يجب على الأفراد تجنب الانخراط في دوائر الثأر وإيجاد الحلول السلمية للنزاعات والتواصل والتفاهم هما الأدوات الرئيسية للتغلب على الخلافات وتجنب الأذية المتبادلة.

ولفت طارق محمد "الخبير الاستراتيجي" إلى أنه بشكل عام يجب أن يعمل المجتمع ككل على إيجاد البدائل السلمية لقضايا الخلافات والصراعات الشخصية وعدم اللجوء إلى العنف والانتقام وإن تحقيق فعلي للسلم والأمان في أسيوط يكون عن طريق التعاون المشترك للجميع وبذل الجهود المشتركة للقضاء على ثقافة الثأر التي تكبت المدينة منذ سنوات طويلة

ويضيف طارق أنه على الرغم من الجهود المبذولة فإن التحدي الأكبر يكمن في تغيير الثقافة الاجتماعية المتجذرة في الانتقام ويجب على المؤسسات التعليمية والدينية ووسائل الإعلام العمل بكل جدية على نشر قيم الحوار والمصالحة بدلاً من الثأر والعنف، كما يعتبر توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية أساسياً للحد من الثأر، فإعطاء الشباب فرصة للنمو والتطور يمكن أن يساهم في تحويل طاقاتهم إلى مشاريع إيجابية وخدمة المجتمع.

وعلى المستوى العام يحتاج المجتمع المصري إلى تغيير ثقافي وتعزيز قيم التسامح والعدالة حتى ينعكس ذلك على محافظة أسيوط وغيرها من مناطق البلاد، لا يمكن أن تتحمل المجتمعات المحلية المزيد من الألم والدمار الناجم عن الثأر ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتصدي لهذه الظاهرة والعمل على إحلال السلام والاستقرار.