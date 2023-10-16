لليوم الثانى على التوالى امطار متفرقة باحياء الاسكندرية

تعرضت شرق محافظة الاسكندرية صباح اليوم الاثنين الى سقوط امطار لليوم الثانى على التوالى فيما دفعت شركة الصرف الصحى بسيارتها الى المناطق الساخنة خوفا من حدوث تجمعات وغرق الشوارع مثلما حدث امس اثر هطول امطار غزيرة بشرق وغرب المحافظة مما تسبب فى غرق شوارع منطقة سموحة تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة استمرت قرابة 15 دقيقة.

كما شهدت منطقتا محطة الرمل وبحري، تجمعات لمياه الأمطار في عدد من الشوارع الرئيسية، بالتزامن مع سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.

ويشهد طقس عروس البحر المتوسط حالة من التغيرات خلال الفترة الحالية، وتنتظر المدينة الساحلية قدوم نوة رياح الصليبة التي تعد من أشهر نوات شهر أكتوبر، وتهب في النصف الثاني منه، وفقا لجدول نوات 2023 الذي تصدره هيئة ميناء الإسكندرية.

يشعر اهالى الاسكندرية بحالة من الخوف والفزع من نوة رياح الصليبة لتاريخها الطويل مع المدينة تحديدًا، فقد تسببت في غرق شوارعها عام 2015 بعدما هطلت أمطار غزيرة. وتساءال السكندرين اين التجهيزات التى تقوم بها المحافظة والاحياء والصرف الصحى للاستعداد لفصل الشتاء طوال شهور الصيف ، ومع اول شتوية غرقت شوارع شرق المحافظة ، وتساءال المواطنين مادا يحدث لنا مع نوة رياح صليبة التى اقتربت الاسبوع القادم والتى كانت قد تسببت قبل دلك فى غرق الاسكندرية .

من جانب اخر شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بين سكان الإسكندرية، خاصة بسبب أن مياه الأمطار التي تساقطت ولم تستمر لفترة طويلة بل على مدار دقائق معدودة، ما تسبب في حالة من الغضب والإعلان عن المخاوف من أن يشهد موسم الشتاء تضررا لسكان الإسكندرية.

كانت قد حذرت هيئة الارصاد الجوية من استمرار موجة التقلبات الجوية اليوم الاثنين على الإسكندرية، حتى يوم الأربعاء القادم، حيث تتراكم السحب الركامية والمنخفضة، لتصل احتمالية سقوط أمطار بنسبة من30 الى 40%، على السواحل الشمالية.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلي متوسطة.

وأشار اللواء نافع إلى انتشار السيارات والبدلات في الأماكن المحددة ويراعى تغيير الورديات في مكان التمركز وتفريغ بيارات محطة الرفع اول بأول، فضلا عن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

وشدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.