خالد لطيف: مجلس الزمالك السابق حقق العديد من الإنجازات

أكد خالد لطيف المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك القادمة أن انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء لم تحسم على أي مقعد حتى الآن على الرغم من القرار الصادر ضد حسام المندوه الحسيني.



وقال خالد لطيف المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك القادمة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن مجلس إدارة نادي الزمالك السابق حقق إنجازات عديدة تحسب له ويعلمها جميع أعضاء الجمعية العمومية ".

وتابع لطيف: " أسعى لتنفيذ مشروع فرع الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر".

خالد لطيف: تعرضت لـ حملات شرسة فى الفترة الماضية

وكان خالد لطيف قد أكد أن ثقته كبيرة في أعضاء الجمعية العمومية يوم التصويت الجمعة المقبلة مشيرًا إلى أنه واجه حملات شرسة فى الفترة الماضية وتحملها لأنه رشح نفسه لخدمة القلعه البيضاء بتاريخه وتاريخ عائلته وأنه كان واثقًا أن الله معه وسينصفه.

جاء ذلك على خلفية حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد أقوى منافسيه على منصب أمانه الصندوق الدكتور حسام المندوة لعدم استيفاء شروط الترشح بعد الدعوى التى أقامها الدكتور عبدالمجيد سليم، المرشح على نفس المنصب.