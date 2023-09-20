خالد لطيف ينفي اعتذاره عن انتخابات الزمالك

نفى خالد لطيف مرشح أمانة الصندوق في انتخابات نادي الزمالك التي ستجرى يوم ٢٠ أكتوبر المقبل ماتردد من أنه يدرس الاعتذار عن استكمال الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

خالد لطيف يؤكد دعمه للزمالك:

أكد لطيف أنه متواصل مع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين للزمالك.

عقد لطيف ندوة أمس الثلاثاء حضرها عددٌ كبيرٌ من أعضاء الزمالك تناقش فيها مع الأعضاء وعرض برنامجه الانتخابى.

استمع بصدر رحب لجميع الآراء ورد عليها مشيرًا إلى أنه ابن من أبناء النادي ويقدم خدماته فى كل وقت حتى وهو بعيد عن أى منصب، وأن هدفه خدمة الزمالك للخروج من جميع الأزمات، وأن لديه ثقة كبيرة فى أعضاء الجمعية العمومية الذي يكن لهم كل حب واحترام وتقدير وأن الهدف في النهاية خدمة الكيان العظيم نادي الزمالك.