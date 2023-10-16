محمد عبده في حفل جديد بالإمارات

يستعد فنان العرب محمد عبده لحفله الغنائي الجديد في الإمارات، ضمن فعاليات الموسم الشتوي للحفلات الذي يضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

موعد حفل محمد عبده في الإمارات نوفمبر 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 4 من نوفمبر القادم، على مسرح مدرج خورفكان الشهير بإمارة الشارقة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

محمد عبده في مهرجان الغناء بالفصحى 2023

كانت أحدث الحفلات الغنائية لـ محمد عبده من خلال مشاركته في فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى المقامة في العاصمة السعودية الرياض، ويضم كوكبة ضخمة من نجوم الغناء الذين اشتهروا بغنائهم بالفصحى.

كانت قد شهدت فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى أمسيتين غنائيتين مع فنان العرب محمد عبده والقيصر كاظم الساهر، وشهدا حضور كامل العدد وقائمة غنائية خاصة من أعمالهم بالفصحى.

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيرا بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الغناء في العالم العربي.