200شركة من 15دولة تشارك في "أوتوتك" لقطع الغيار وخدمات مابعد البيع للسيارات

يعد قطاع خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار هو القطاع الأهم والأبرز حالياً، وربما يكون الملاذ الآمن للعديد من شركات السيارات التي باتت تعاني خلال السنوات الأخيرة أزمات متعددة، الأمر الذي جعلها تبحث عن مصادر أخرى للدخل، جاء انطلاق معرض "أوتوتك" المتخصص في خدمات ما بعد البيع للسيارات والصناعات المغذية، وقطع غيار السيارات والإكسسوارات ومعدات مراكز الصيانة والورش، الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر، في توقيت مهم للسوق المصرية، وتماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات المغذية وصناعة السيارات.

200 شركة محلية ودولية من 15 دولة

ويشهد معرض أوتوتك الذي تنظمه شركة "إنفورما ماركتس" الرائدة في مجال المعارض الدولية، عودة قوية للغاية عقب فترة انقطاع طويلة من خلال ضم أكثر من 200 شركة محلية ودولية متخصصة من 15 دولة حول العالم. يستهدف "أوتوتك" إتاحة الفرصة أمام العارضين للقاء والتواصل المباشر مع الزوار المتخصصين في قطاع السيارات وإقامة علاقات مثمرة مع العملاء المحتملين، كما يمثل المعرض فرصة كبيرة للتجار الذين يسعون إلى الحصول على الوكالات التجارية وحقوق الامتياز من الشركات الأجنبية المشاركة.

1500 زائر في الساعات الأولى

واستقبل المعرض أكثر من 1500 زائر خلال الساعات الأولى من افتتاحه، مما يعكس حرص العديد من فئات المجتمع على زيارة معرض "أوتو تك" المتخصص في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع التي تشمل كلا من قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الإليكترونيات والنظم، تعديل السيارات والإكسسوارات، الزيوت والتشحيم".

وينضم إلى المعرض هذا العام قطاع السيارات الكهربائية التي تستحوذ على انتباه واستثمارات كبرى شركات السيارات خلال السنوات الأخيرة تمهيداً للتحول نحوها خلال العقد القادم عقب منع سيارات الاحتراق الداخلي بعدد من الدول.

وقالت هناء يوسف، مدير عام المعرض "إننا نشهد عودة قوية للمعرض من خلال مشاركة كبرى الشركات المحلية والأجنبية التي تقوم بعرض أحدث وسائل خدمات ما بعد البيع، وكل ما يخص سوق السيارات في مصر، كما تشهد الدورة الحالية دخول قطاع السيارات الكهربائية بشكل كبير".

وأكدت هناء أننا نعمل على تغطيات كافة القطاعات لتلبية احتياجات السوق المختلفة، كما يقام على هامش معرض "أوتوتك" مؤتمرا يضم مجموعة متنوعة من المتحدثين من أهم الهيئات بمجال الصناعات المغذية للسيارات لتغطية كافة القطاعات التي يشملها المعرض.

وفي ذات السياق، قال هاني خفاجي، مدير عام "إنفورما ماركتس مصر": "إن المعرض يشهد عودة قوية خاصة عقب فترة الانقطاع الطويلة، كما تم إضافة قطاع جديد للقطاعات التي يقوم المعرض بخدماتها وهو قطاع السيارات الكهربائية، والذي يعكس دور المعرض في مواكبة أحدث التقنيات والتوجيهات العالمية".