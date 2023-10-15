غصن الزيتون.. تضامن غنائي لـ أحمد سعد مع فلسطين.. فيديو

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة"غصن الزيتون،" تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

كلمات أغنية غصن الزيتون أحمد سعد

تضمن كليب “غثن الزيتون” مشاهد من الحرب الضارية بين فلسطين وقوات الاحتلال في قطاع غزة، وتقول كلمات الأغنية "غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم و الطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل الف هم داير بيكتب على الحيطان أرضى أهم و الاقصى نادى و صوتة فى نبرة الم و مابين شهيد و ما بين جريح بكى محمد و المسيح القدس راجعه ل أهلها بنقولها بالعربي الفصيح بلد الجدود و في ورثنا أراضينا تطرح عزمنا مقاومة حتى الانتصار الأقصى نفدى بدمنا جاوبو يا ناس فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو النصيب جاوبو يا ناس فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو المصير".

وعلى جانب آخر تم تأجيل حفل أحمد سعدو وبي الذي كان من المقرر إقامته خلال أكتوبر الجاري، على مسرح أحد الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر تضامنًا مع فلسطين.

كان قد طرح أحمد سعد حديثًا أغنية" هلا بيك يامدلع" التي اجتازت المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلماتها"

حبيبي قول نفسك فإيه



كارت



بنكي باللي فيه



طيارة خاصة



و بنتلي



عيوني تستاهل حبيبي



يلا بينا نفرح نهيص



شهر عسل في نيس



زي القمر بيبي فيس متيجي



I love u حبيبي



ادلل و ادلع



تاج ماس م الغالي



علشان غالي