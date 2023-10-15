عاجل.. استشهاد الطالبة الأولى في الثانوية العامة بفلسطين جراء قصف غزة

أعلنت “فلسطين 3” في نبأ عاجل لها، استشهاد الطالبة شيماء صيدم الأولى في الثانوية العامة هذا العام جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

قطاع غزة

ويتعرض قطاع غزة، لعدد من القصفات ورشقات الصواريخ للعدوان الإسرائيلي، وتزداد المعاناة خلال الفترة الحالية من تدمير المنازل وقطع الكهرباء والمياه ومنع إمدادات الوقود والمواد الإنسانية لسكان قطاع غزة.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح، أعداد النازحين من مدينة رفح جراء القاذفات الإسرائيلية على مناطق فلسطين المختلفة.

وقال "الصوفي"، خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن أعداد النازحين في مدينة رفح شارفت على الـ100 ألف وهذا العدد الهائل من السكان، معقبًا: "لن نجد لهم غذاءً، أو ماءً في هذه المنطقة مما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في القرن الحادي والعشرين".

وأشار إلى أن بلاده تتعرض لحرب مجنونة يشنها العدو الإسرائيلي، مستطردًا: "نتعرض للحرب إبادة جماعية وجريمة حرب تُرتكب بحق شعبنا، ونتقدم الآن إلى أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا الحبيب الشقيق في مصر بالتحية ونناشدهم أن يكونوا معنا في هذه المحنة".