الخارجية الأمريكية: لدينا تخوف من استمرار قتل المدنيين في قطاع غزة (شاهد)

أعرب المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، عن قلق بلاده من استمرار قتل المدنيين في قطاع غزة.

وقال “وربيرج” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إنه :"تابعنا هجوم حماس على إسرائيل، وحماس تعرف قبل سنوات شكل الرد الإسرائيلي على أي هجوم، فهي كانت تدرك التبعات".

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن حماس لا تمثل المدنيين في قطاع غزة، مستطردًا:"أن المهم لدينا الآن هو تجنيب المدنيين أي أضرار نتيجة العمليات العسكرية، وهذا كان محور المناقشات بين أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مع الشركاء الإقليميين، وكذلك تحدث الرئيس بايدن إلى إسرائيل بشأن رد الفعل وتبعاته على المدنيين".

وواصل وربيرج أنه :"لن تتحدث عن وقف إطلاق النار مادام هناك صواريخ تنطلق من غزة، لكن في الوقت نفسه لدينا قلق من الوضع الإنساني وتم تعيين مبعوث أمريكي خاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط لهذا الشأن، والرئيس بايدن يؤمن أن الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يعيشوا بأمان".

العدوان على غزة:

لليوم التاسع على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة حيث هدد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الكويتي، وسط مدينة رفح الفلسطينية بالقصف، مطالبًا بإخلائه.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن إدارات المستشفيات ترفض الإخلاء، لأن بداخل المستشفى أعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالات حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال تم إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت، لذلك آثرت إدارة المستشفى الكويتي أن تبقى بين المرضى والجرحى والمصابين على أن تخليه.

يُشار إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل منذ يومين تهديد عدد من مدراء المستشفيات في قطاع غزة بإخلائها، عبر الرسائل، وبالاتصال المباشر، فيما يرفض مدراء المستشفيات التعامل مع هذه الاتصالات والرسائل.

وتأتي هذه التهديدات في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها القطاع، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل تسعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.

وفي سياق متصل اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، وأكد ولي العهد، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدًا سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.