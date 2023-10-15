لضبط ضغط الدم.. أفضل 4 أطعمة تحتوي على البوتاسيوم

البوتاسيوم هو معدن أساسي تحتاجه جميع الأنسجة في الجسم يشار إليه أحيانا باسم المنحل بالكهرباء لأنه يحمل شحنة كهربائية صغيرة تنشط وظائف الخلايا والأعصاب المختلفة.



يوجد البوتاسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة وكملحق ويتمثل دورها الرئيسي في الجسم في المساعدة في الحفاظ على المستويات الطبيعية من السوائل داخل خلايانا، ويحافظ الصوديوم، نظيره، على مستويات السوائل الطبيعية خارج الخلايا.

ويساعد البوتاسيوم أيضا العضلات على الانقباض ويدعم ضغط الدم الطبيعي.



المصادر الغذائية للبوتاسيوم

١- الموز



الموز هو أفضل مصدر للبوتاسيوم، يمكنك بسهولة العثور على الموز طوال العام، ستوفر هذه الفاكهة أيضًا العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم والمزيد.





٢- المشمش المجفف



المشمش المجفف يمكن أن يقدم لك العديد من الفوائد الصحية، يمكن أن يعزز صحة العين والهضم وصحة الجلد ويعزز أيضًا فقدان الوزن، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم. أضف القليل من المشمش المجفف إلى وجباتك الخفيفة في المساء.





٣- السبانخ



الخضروات الورقية الخضراء صحية للغاية، السبانخ هي واحدة من أفضل الخيارات للاختيار من بينها، يعد السبانخ أيضًا مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم





٤- عصير البرتقال



البرتقال مصدر كبير لفيتامين C وكذلك البوتاسيوم، يمكنك أن تأكل برتقالة أو تشربه عصير، سيساعدك البرتقال أيضًا على مكافحة الالتهاب.