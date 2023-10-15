بدء إجراءات تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة كفرالشيخ

بدأت جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراءات التقييم لجائزة التميز الداخلي لجامعة كفرالشيخ في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر 2023، والتي تستمر على مدار خمسة عشر يومًا، طبقًا للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم تنفيذ التدريب في قاعة مجلس الجامعة بحضور الدكتور السيد بلال، والدكتور عمرو أبو هاني، والمهندسة تحية إبراهيم من فريق الجامعة لجائزة التميز الداخلي بالجامعة وحاضر فى التدريب من فريق جائزة مصر للتميز الحكومي الدكتور محمد عبدالسلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور إسراء حسن، مسئول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أماني شاكر، أن الجامعة نظمت تدريب فريق الجامعة وسفراء التميز للكليات والمقيمين، وتبدأ حاليا إجراءات التقييم للكليات داخل جامعة كفرالشيخ.

وأشارت شاكر إلى التأكيد على تقديم إدارة الجائزة لكافة سبل الدعم الفني للجامعة ومتابعة رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية من تأهيل المقيمين الداخليين، التقييم النهائي والتحكيم واعتماد النتائج وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة جميع مراحل الجائزة.