كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة.. المستندات المطلوبة

يبحث الكثيرون عن كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد، وعلى الراغبين لتوصيل بطاقة التموين للمنازل، اتباع الآتي:-

الدخول إلى التطبيق المخصص للسلع التموينية

عبر منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.

تسجيل اسم المواطن.

تسجيل الرقم القومي الخاص لصاحب البطاقة التموينية.

تسجيل رقم بطاقة التموين.

تسجيل اسم البقال التمويني التابع له والمنطقة.

تظهر قائمة بالخدمة التي يريدها المواطن.

يختار صاحب بطاقة التموين خدمة التوصيل للمنزل.

يتم كتابة العنوان بشكل مفصل.

بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها في اليوم التالي لتقديم طلبه.

خطوات استخراج بطاقة التموين:

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وتقديم الأوراق التالية:-

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة.

يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه.

يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام.

تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين.

المستندات المطلوبة لضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج:

بطاقة رقم قومي عائلية للزوج

بطاقة رقم قومي عائلية للزوجة

قسيمة زواج مميكنة

رابط موقع دعم مصر لبطاقة التموين

-رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال الدخول على موقع دعم مصر وتحديث رقم المحمول في بطاقة التموين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

-الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول في بطاقة التموين اضغط هنا، ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

- ادخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

- بعد كتابة رقم البطاقة سيظهر اسم رب الأسرة وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

- تظهر رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث.