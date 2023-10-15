خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023.. الشروط المطلوبة والسن المحدد

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023.. يبحث كثير من المواطنين عن شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023، حرصًا منهم على الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة التموين وزيادة السلع التموينية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف ضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الخيارات أمام المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية لإضافة مواليد أبنائهم على البطاقات التموينية الموجودة بالفعل أو البطاقات التموينية المستخرجة حديثًا، وذلك من خلال التوجه لمكاتب التموين أو تصفح موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

أبناء المرأة المعيلة والأرملة.

أبناء العمالة غير المنتظمة.

أبناء أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

أن يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

السن المحدد لإضافة المواليد على بطاقة التموين



حددت الوزارة سابقا أنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، من فئات مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

خطوات إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية عبر "بوابة منصة مصر الرقمية"

تصفح بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي :

https://digital.gov.eg/

الدخول على خدمة التموين.

تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية.

تسجيل رقم الهاتف.

تسجيل الرقم القومي.

الحصول على بيانات الرقم السري.

اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيا.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية