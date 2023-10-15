في نقاط.. البيانات المطلوبة والشروط للتقدم لحج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية، البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هـ / 2024 م، إبتداءً من يوم السبت الموافق 21/10/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023.

نقدم لكم في عدد من البيانات المطلوبة والشروط للتقدم لحج القرعة:

1ـ الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقما.

2ـ رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق (وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز).

3ـ إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة.

4ـ إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومي - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصي) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن تخصيص نسبة الـ 3 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً ومرافقيهم بكل مديرية على حدا، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدا، ويتم إستبعادهم من القرعة وإعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعاً المرافق له.