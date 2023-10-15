أعراض غير عادية لالتهاب المفاصل الروماتويدي.. مشاكل في السمع أبرزها

التهاب المفاصل هو مرض شائع جدا. يعلم الجميع الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، بما في ذلك آلام المفاصل والالتهابات، ولكن هناك بعض العلامات "غير العادية" لالتهاب المفاصل الروماتويدي التي قد لا تلاحظها.

هناك العديد من الأنواع المختلفة لالتهاب المفاصل، ولكن الأكثر شيوعًا هو التهاب المفاصل العظمي، ويمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أكثر من مجرد المفاصل، وقد تواجه بعض الأعراض غير العادية، كما تحذر طبيبة الروماتيزم الدكتورة جوديث فرانك. وأضافت أن الأعراض قد تبدأ بالظهور في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد والوجه.

وقد لا تكون هذه الأعراض مجرد التهاب في المفاصل الروماتويدي، لذا من المهم أن يقوم طبيبك بفحصها.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

مشاكل في السمع – رنين مستمر، طنين أو صفير في الأذنين.

الشخير هو الشخير بصوت عال أو التنفس غير المنتظم في الليل.

طفح جلدي - نتوءات حمراء أو أرجوانية داكنة أو خلايا أو بقع وردية غير منتظمة الشكل على الجلد.

ألم الصدر هو ضيق في التنفس يصاحبه سعال مزمن أو ألم في الصدر.

الخدر المفاجئ هو خدر مؤقت في أصابع اليدين أو القدمين.

أمراض اللثة - التهاب اللثة، فقدان الأسنان أو حتى آلام المفاصل.

زيادة نسبة الدهون إلى كتلة العضلات. تؤثر نسبة الدهون إلى العضلات المرتفعة حتى على الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي نسبيًا.

العيون الحمراء هي احمرار متكرر أو مستمر أو شديد في العين، بالإضافة إلى ألم في العين أو عيون دامعة أو تهيج.

الوخز هو تنميل أو وخز في الذراعين أو الساقين، مما يؤدي إلى تورم المفاصل.