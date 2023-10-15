موعد مباراة مصر والجزائر الودية..ديربي عربي

يواجه منتخب مصر نظيره الجزائر في لقاء ودي ناري على ستاد هزاع بن زايد الدولي مساء يوم الإثنين وتأتي المباراة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

أسفر الاجتماع الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الجزائري الطاقم الأخضر، وذلك في الودية التي تجمع المنتخبين في السابعة مساء غد الإثنين باستاد هزاع بن زايد.

حضر الاجتماع الفني لمباراة مصر والجزائر كلا من: على محمد علي إداري منتخب مصر وعبدالله سيد مدير المهمات بمنتخب مصر.



موعد مباراة مصر والجزائر الودية



تبدأ مباراة مصر والجزائر مساء غد الإثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد.