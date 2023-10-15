منتخب مصر يرتدي الزي الرسمي لمباراة الجزائر الودية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن تفاصيل الاجتماع الفني الخاص لمباراة مصر والجزائر الودية النارية التي تقام مساء غد الاثنين على ستاد هزاع بن زايد استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية .

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كتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحتة الرسمية بيان صحفي عن تفاصيل الاجتماع الفني :"

أسفر الاجتماع الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الجزائري الطاقم الأخضر ، وذلك في الودية التي تجمع المنتخبين في السابعة مساء غداً الإثنين باستاد هزاع بن زايد .

حضر الإجتماع الفني لمباراة مصر و الجزائر كلا من ، على محمد علي إداري منتخب مصر و عبدالله سيد مدير المهمات بمنتخب مصر.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

تبدأ مباراة مصر والجزائر مساء غد الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات .