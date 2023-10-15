الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر يرتدي الزي الرسمي لمباراة الجزائر الودية

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن تفاصيل الاجتماع الفني الخاص لمباراة مصر  والجزائر  الودية النارية  التي تقام مساء غد الاثنين على ستاد هزاع بن زايد استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية .

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كتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحتة الرسمية  بيان صحفي عن تفاصيل الاجتماع الفني :"

أسفر الاجتماع الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الجزائري الطاقم  الأخضر ، وذلك في الودية التي تجمع المنتخبين في السابعة مساء غداً الإثنين باستاد هزاع بن زايد .

حضر الإجتماع الفني لمباراة مصر و الجزائر كلا من ، على محمد علي إداري منتخب مصر و عبدالله سيد مدير المهمات بمنتخب مصر.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية 

تبدأ مباراة مصر والجزائر  مساء غد الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

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