أرقام.. ماذا قدم منتخب الجزائر في مواجهاته الخمس الأخيرة قبل ملاقاة مصر؟

يستضيف ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري وديًا، في السابعة من مساء غدٍ الإثنين، على هامش معسكر مصر المقرر انتهاؤه بعد غدٍ.





وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين الطرفين، بعد اللقاء الأخير بينهما في مرحلة دور المجموعات عام 2021 لمسابقة كأس العرب التي أقيمت بدولة قطر، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مواجهات الجزائر الأخيرة:

بالنظر إلى المواجهات الخمس الأخيرة للمنتخب الجزائري، تحت قيادة مديره الفني الوطني جمال بلماضي، على الصعيدين الودي والرسمي، قبل ملاقاة المنتخب الوطني، فتمكن من تحقيق الانتصار في ثلاث مواجهات من العيار الثقيل بالإضافة إلى تعادلين.

وتقابل منتخب الجزائر 12 من شهر أكتوبر الجاري مع نظيره الرأس الأخضر وديًا، وانتهى اللقاء بتفوق محاربي الصحراء بخماسية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة.

فوز على السنغال:

وفي 12 سبتمبر الماضي، تقابل منتخب الجزائر وديًا أيضًا أمام السنغال، وانتهى اللقاء لصالح كتيبة المدرب جمال بلماضي بالفوز بهدف من دون رد، بالعاصمة السنغالية دكار.

تعادل تونسي:

تقابل منتخب الجزائر أمام نظيره التونسي 20 يونيو الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مواجهتان رسميتان:

أما على الصعيد الرسمي واجه منتخب الجزائر نظيره تنزانيا 7 سبتمبر الماضي لصالح التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم في نسختها المقبلة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وجاءت المواجهة الخامسة رسمية أيضًا، أمام منتخب أوغندا وتمكن محاربو الصحراء من الانتصار بثنائية لهدف في التصفيات ذاتها.

يذكر أن منتخب الجزائر ضمن التأهل إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا في نسختها المقبلة مطلع العام المقبل بكوت ديفوار، رفقة المنتخب الوطني.



يخوض المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغال روي فيتوريا معسكر الإمارات بقائمة تضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.