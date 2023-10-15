عمرو الحلواني: مجموعة منتخب مصر متوازنة في أمم أفريقيا 

كشف عمرو الحلواني نجم النادي الأهلي الأسبق عن رأيه في قرعة دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي أسفرت عن مجموعات مثيرة، ومجموعة متوازنة لـ منتخب مصر .

وقال الحلواني في تصريحات تليفزيونية، أن قرعة كأس الأمم الإفريقية جاءت صعبة على بعض المجموعات وأبرزها مجموعة تونس وجنوب إفريقيا ومالي.

وأضاف: " مجموعة مصر متوازنة بجانب وجود منتخب غانا، أرى أن الثنائي الأقرب لحسم الصعود إلى دور الستة عشر ".

وتابع: " منتخب كوت ديفوار سيتأهل من المجموعة الأولى وأيضًا منتخب المغرب من المجموعة السادسة ".

وأكمل:" السنغال والكاميرون سيحسمان تأهلهم إلى دور الستة عشر، بحانب الجزائر وبوركينا فاسو من المجموعة الرابعة ".

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.