موجة غضب بعد إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

تسبب إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول في موجة غضب بين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدم اجتيازهم اختبارات اللياقة البدنية والذهنية ما تسبب في عدم إدراجهم بالكشوف بالنهائية.

ودشّن المتقدمون لمسابقة 30 ألف معلم الذين لم يتم إدراجهم في كشوف الناجحين هاشتاج "لا لتصفية المعلمين الجدد"، و"هي دي هديتك للناجحين يا وزير"؛ للمطالبة بتعيين جميع الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونظم عدد من المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة للمطالبة بالتعيين بمساواتهم مع أقرانهم الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وردد المتقدمون لمسابقة 30 ألف معلم في الوقفة الاحتجاجية هتافات: "حق ولادنا مش هيضيع"، و"التعيين حق.. الالتماس لا"، "أسماءنا فين يا وزير التعليم"، و"واحد اتنين.. تعيين الريس فين"، و"خلصنا التدريبات.. فين التعيينات؟".

وطالب المتقدمون لمسابقة 30 ألف معلم غير المدرجين بكشوف الناجحين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لتعيينهم لعدم اكتمال العدد المطلوب من المرحلة الأولى.

واشتكى المتقدمون لمسابقة 30 ألف معلم من أن عدد المدرجين في كشوف الناجحين بلغ نحو 14 ألفًا فقط على الرغم من أن المسابقة لتعيين 30 ألفا، قائلون: "لا للتظلمات.. تعيين الجميع حق دستوري".

وقفة احتجاجية للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم

وذكر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمسة أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

وبدأت المديريات التعليمية في إعلان الكشوف النهائية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادًا للتعاقد معهم وتسلم العمل في المدارس المختلفة بحسب التوزيع الجغرافي.

ووقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الناجحين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم مساعد في السنة الأولى؛ استعدادا لتسكينهم وفقا للتوزيع الجغرافي حسب المديريات التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستتاح الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس التى بها عجز حسب توزيع المعلمين وفق الثابت ببطاقة الرقم القومى لمحل إقامة المعلم وقت التقديم على المسابقة.