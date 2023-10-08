تفاصيل مسابقة الـ 30 ألف معلم وقرارات التعيين بعد توقيع الوزير.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وقع على قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادًا لبدء تسكينهم وتسليمهم العمل منتصف الأسبوع المقبل، مشددًا على أنه سيتم بدء عملهم فورًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين.



وأؤكد أن هناك مسابقة أخرى في شهر يناير المقبل، ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم خريج كليات تربية، لافتًا إلى أن المسابقة الجديدة ستكون في شهر يناير 2024، وفقًا لما أعلنته الحكومة بالتنسيق مع جهاز لتنظيم والإدارة.

وأوضح أن المسابقة بواقع 30 ألف معلم، لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بهذه المسابقة وبعد اعتماد الوزير قرار التعاقد سيتم تسكينهم في المديريات التي تم تعيينهم فيها وبدء العمل الدراسي.