ليلي علوي على خشبة "الصندوق الأحمر" آخر أكتوبر

تستعد النجمة ليلي علوي لعرض مسرحيتها الجديدة ، التي تحمل اسم "الصندوق الأحمر" خلال النسخة الرابعة من موسم الرياض بالسعودية .

ومن المقررعرض مسرحية الصندوق الأحمر “ في 28أكتوبر الجاري، ويعد هذا العمل أول عودة للنجمة الكبيرة ليلي علوي للمسرح بعد غياب دام 27 عامًا ، إذ كام آخر أعمالها المسرحية، عرض مسرحية "الجميلة والوحش” مع الفنان الراحل علاء ولي الدين وعدد كبير من النجوم المسرحية كانت من إنتاج عام 1996.

تتلخص أحداث مسرحية "الصندوق الأحمر" حول شخصية الدكتورة فريدة الطبيبة النفسية ، التي تواجة مشاكل عديدة من بيهم مسيرتها المهنية، ومع مشكلة مساعدة أسرة حببها الأول الذي خذلها وترك في قلبها جرح عميق.

وبعيدا عن المسرح، تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمين، الأول هو فيلم "آل شنب"، ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم: سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، والفيلم من إخراج أيتن أمين.

قصة فيلم آل شلبي

تدورقصة فيلم آل شلبي حول سعاد التي تعيش حياة ممزقة ما بين رعاية عائلتها وتقبل العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعها، وما بين حياتها في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، في سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى حادث مأساوي.

الفيلم الثاني هو"التاريخ السري لكوثر" والذي يشارك في بطولته بجانب ليلى علوي، زينة وأحمد حاتم، وهو من إخراج محمد أمين.

فصة فيلم "التاريخ السري لكوثر"

تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.