"الشرقيون" تُكرم المتفوقين من أبناء العاملين في ماك

فى إطار مسئوليتها الاجتماعية كرمت مجموعة “النساجون الشرقيون” برئاسة ياسمين خميس أبناء العاملين بشركة ماك ، حيثُ قامت بتوزيع شهادات التقدير والمكافآت علي المُكَرمين ، من المتفوقين في شهادتي الثانوية العامة والأزهرية ، والإعدادية ، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب .

يعد هذا التكريم هو الثانى الذى تقدمه النساجون لأبناء المتفوقين من موظفيها حيث كرمت قبل ذلك أبناء العاملين بالشركه الام كان منذُ شهر ونصف تقريباً .



وفى كلمتها أمام المكرمين وأولياء الأمور قال ياسمين خميس إن النجاح لا يكون إلا للمجتهدين والمخلصين ، وهذه عدالة إلهية، فالمخلص ينتصر، ويفخر بنصره ، ويسعد بتكريمه ، والنجاح نتاج صبر واجتهاد وكفاح ، والله لا يُضيعُ أجرَ مَنْ أحسنَ عملاً .

ودعت ياسمين خميس المتفوقين ، إلي مواصلة النجاح ، من أجلهم ، ومن أجل مصرنا الغالية ، والتذكر الدائم لفضل الوالدين ، الذين ساندوهم ، واطعموهم الحلال ، فكان النجاح حليفهم ..

وأكدت ياسمين خميس ، أن الشركات مستمرة في هذا التقليد ، وهي ثوابت وقواعد كان الراحل المؤسس ، محمد فريد خميس ، الأحرص علي تنفيذها ، ونحنُ بدورنا متواصلون ..



وفي كلمته ، أشاد المهندس شريف صالح ، العضو المنتدب لشركة ماك ، بهذا التقليد الطيب ، وهذه السُنة الحسنة ، مؤكداً أن النجاح صبر واجتهاد ، وعملٌ وتحدٍ ، وأن المحافظة علي التفوق ، أصعب من التفوق نفسه ، ودعا الطلاب والطالبات إلي المزيد من الاجتهاد ، والابتعاد عن صُحبة السوء ، ليضمنوا استمرار تفوقهم ونبوغهم .