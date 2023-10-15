الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الشرقيون" تُكرم المتفوقين من أبناء العاملين في ماك

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار مسئوليتها الاجتماعية كرمت مجموعة “النساجون الشرقيون” برئاسة  ياسمين  خميس  أبناء العاملين بشركة ماك  ، حيثُ قامت بتوزيع شهادات التقدير والمكافآت علي المُكَرمين ، من المتفوقين في شهادتي الثانوية العامة والأزهرية ، والإعدادية ، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب  . 

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يعد  هذا  التكريم  هو الثانى الذى تقدمه النساجون لأبناء  المتفوقين  من  موظفيها  حيث  كرمت قبل  ذلك أبناء  العاملين  بالشركه  الام كان منذُ شهر ونصف تقريباً .
 

وفى كلمتها أمام  المكرمين وأولياء الأمور قال  ياسمين خميس إن النجاح لا يكون إلا للمجتهدين والمخلصين ، وهذه عدالة إلهية، فالمخلص ينتصر، ويفخر بنصره ، ويسعد بتكريمه ، والنجاح نتاج  صبر واجتهاد وكفاح ، والله لا يُضيعُ أجرَ مَنْ أحسنَ عملاً .

ودعت ياسمين خميس المتفوقين ، إلي مواصلة النجاح ، من أجلهم ، ومن أجل مصرنا الغالية ، والتذكر الدائم لفضل الوالدين ، الذين ساندوهم ، واطعموهم الحلال ، فكان النجاح حليفهم ..

 

وأكدت ياسمين خميس ، أن الشركات مستمرة في هذا التقليد ، وهي ثوابت وقواعد كان الراحل المؤسس ، محمد فريد خميس ، الأحرص علي تنفيذها ، ونحنُ بدورنا متواصلون ..
 

وفي كلمته ، أشاد المهندس شريف صالح  ، العضو المنتدب لشركة ماك ، بهذا التقليد الطيب ، وهذه السُنة الحسنة ، مؤكداً أن النجاح صبر واجتهاد ، وعملٌ وتحدٍ ، وأن المحافظة علي التفوق ، أصعب من التفوق نفسه ، ودعا الطلاب والطالبات إلي المزيد من الاجتهاد ، والابتعاد عن صُحبة السوء ، ليضمنوا استمرار تفوقهم ونبوغهم .

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