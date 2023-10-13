وزير الري يشهد حفل تكريم 29 من المتدربين بالمركز الإفريقي للمياه

رحب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالمتدربين الأفارقة مهنئاً بإجتيازهم للبرنامج التدريبي ، ومعرباً عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة .

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد (٢٩) من المتدربين المصريين والأفارقة بمناسبة إتمام البرنامج التدريبي الذى نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" .

وأشار لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية ، خاصة مع التغيرات المناخية التى تؤثر سلبا على قطاع المياه فى مصر والعالم ، مما يستلزم تعزيز التعاون بين كافة الدول للتعامل مع تحدى تغير المناخ .

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج التدريبى ينعقد من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN ، والذي تم تدشينه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات فى مجال المياه ، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى أصبح مركزا إفريقيا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية ، ويُعد مركز التدريب جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة .

وأكد الدكتور سويلم على سعى مصر لدعم الدول الافريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الافارقة AMCOW في دورتها الحالية لعامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .

الجدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبى خلال الفترة من ٢٤ سبتمبر الى ١٢ اكتوبر ٢٠٢٣ بمشاركة عدد (١٦) متدرب افريقي من (١٣) دولة إفريقيه هى ( جنوب السودان - كينيا - اوغندا - تشاد - كوت دى فوار - سيراليون - افريقيا الوسطى - مدغشقر - جنوب إفريقيا - اسواتينى - موزمبيق - زيمبابوى ) ، بالإضافة لعدد (١٣) متدرب مصري من وزارات الري والزراعة والبيئة والكهرباء .

وقام بالتدريب نخبة من الخبراء المصريين فى مجالات المياه والقانون الدولى ونخبة من الخبراء الدوليين من إيطاليا وفرنسا فى طرق التفاوض ومهاراتها ، وقد شاركت هيئة المعونة الايطالية فى تمويل البرنامج التدريبى من خلال مشروع المعرفة المائية المشترك بين مصر وايطاليا .

وتناول البرنامج موضوعات متنوعة حول قواعد القانون الدولي المنظمة للمياه وطرق التفاوض بالإضافة إلى اكتساب المهارات التفاوضية .

وزير الري يشهد حفل تكريم 29 من المتدربين بالمركز الإفريقي للمياه

جانب من التكريم

وزير الري يشهد حفل تكريم 29 من المتدربين بالمركز الإفريقي للمياه