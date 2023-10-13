الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يشهد حفل تكريم 29 من المتدربين بالمركز الإفريقي للمياه

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم

رحب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالمتدربين الأفارقة مهنئاً بإجتيازهم للبرنامج التدريبي ، ومعرباً عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة .

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد (٢٩) من المتدربين المصريين والأفارقة بمناسبة إتمام البرنامج التدريبي الذى نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" .

وأشار لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية ، خاصة مع التغيرات المناخية التى تؤثر سلبا على قطاع المياه فى مصر والعالم ، مما يستلزم تعزيز التعاون بين كافة الدول للتعامل مع تحدى تغير المناخ .

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج التدريبى ينعقد  من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN ، والذي تم تدشينه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات فى مجال المياه ، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى أصبح مركزا إفريقيا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية ، ويُعد مركز التدريب جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة .

وأكد الدكتور سويلم على سعى مصر لدعم الدول الافريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الافارقة AMCOW في دورتها الحالية لعامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .

الجدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبى خلال الفترة من ٢٤ سبتمبر الى ١٢ اكتوبر ٢٠٢٣ بمشاركة عدد (١٦) متدرب افريقي من (١٣) دولة إفريقيه هى ( جنوب السودان - كينيا - اوغندا - تشاد - كوت دى فوار - سيراليون - افريقيا الوسطى - مدغشقر - جنوب إفريقيا -  اسواتينى - موزمبيق - زيمبابوى ) ، بالإضافة لعدد (١٣) متدرب مصري من وزارات الري والزراعة والبيئة والكهرباء .

وقام بالتدريب نخبة من الخبراء المصريين فى مجالات المياه والقانون الدولى ونخبة من الخبراء الدوليين من إيطاليا وفرنسا فى طرق التفاوض ومهاراتها ، وقد شاركت هيئة المعونة الايطالية فى تمويل البرنامج التدريبى من خلال مشروع المعرفة المائية المشترك بين مصر وايطاليا .

وتناول البرنامج موضوعات متنوعة حول قواعد القانون الدولي المنظمة للمياه وطرق التفاوض بالإضافة إلى اكتساب المهارات التفاوضية .

وزير الري يشهد حفل تكريم 29 من المتدربين بالمركز الإفريقي للمياه
جانب من التكريم
وزير الري يشهد حفل تكريم 29 من المتدربين بالمركز الإفريقي للمياه
جانب من التكريم

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