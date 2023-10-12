سبع أسر قرآنية يتنافسون على تكريم سيادة الرئيس لهم

بجوائز قدرها مليون وأربعمائة ألف جنيه..

تتنافس سبع أسر على المركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي ستحظى بحضور بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفائزين.

يأتي ذلك في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بينما يتنافسون جميعًا على أربع جوائز قدرها (مليون وأربعمائة ألف جنيه).

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

• الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.

• الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه.

• الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

• الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه.

والأسر التي اجتازت الاختبارات الأولية ووصلت للتصفية النهائية بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي ستعقد في الفترة من 23-27/ 12/ 2023م هي كالتالي:

الأوقاف: توزيع 7000 زي أزهري جديد للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن بدء توزيع الدفعة التاسعة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (7000) إمام.

وأوضحت الأوقاف، أن ذلك في عدد من المحافظات كالتالي: (الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر ).

وزارة الأوقاف

وقالت الأوقاف، إن على السادة الآتية أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الأحد 15 / 10 / 2023م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

وننشر الأسماء عن طريق الرابط التالي

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/10/إعلان-الزي-15-10-2023.pdf