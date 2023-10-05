تشكيل زد المتوقع لمواجهة بلدية المحلة بالدوري اليوم

يحل فريق بلدية المحلة مساء اليوم الخميس، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره زد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل زد المتوقع لمواجهة بلدية المحلة بالدوري

حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، على جلال، محمد أشرف

خط الوسط: بيتر، مصطفي ميسي، محمد قطة

خط الهجوم: عبدالله مجدي، مصطفي زيكو، شادي حسين

موعد مباراة زد وبلدية المحلة

من المقرر أن تنطلق مباراة زد وبلدية المحلة في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في صدام يجمع اثنين من الثلاثي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

ترتيب بلدية المحلة وزد في الدوري المصري

يخوض فريق زد لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، متساويًا مع فريق مودرن فيوتشر والذي يحتل مركز الصدارة بجدول الترتيب بفارق الأهداف، ويسعى فريق زد لمواصلة انطلاقته الجيدة في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز في أول جولتين بالبطولة أمام كل من الإسماعيلي والجونة.

علي الجانب الأخر يقع فريق بلدية المحلة في المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، ويسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم أمام زد بعدما خسر في الجولة الثانية أمام سموحة، وفاز في الجولة الأولي علي المقاولون العرب.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة زد وبلدية المحلة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد عباس قابيل، ويعاونه أسامة السيد مساعد أول، ومحمد فاروق مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكم رابع، بجانب مصطفى مدحت حكم فيديو، وحسني سلطان مساعد حكم فيديو.